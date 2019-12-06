快訊／藍委外交部抗議楊蕙如案受傷送醫　韓國瑜5點半趕赴台大醫院探視

記者楊蕓／台北報導

國民黨立委陳玉珍、林奕華6日上午前往外交部抗議，在推擠過程中受傷送醫，據了解，國民黨總統參選人韓國瑜將於5點半趕赴台大醫院探視。

「卡神」楊蕙如案持續延燒，國民黨立委賴士葆3日下午率領黨籍立委候選人陳明義、李永萍等人「抬棺材」赴外交部抗議，6日上午曾銘宗再帶領台北市議員徐弘庭、李明賢、張斯綱、王欣儀至外交部抗議，黨籍立委陳宜民、黃昭順、費鴻泰、徐志榮、林德福、林奕華、陳玉珍等人也陪同前往抗議。

不料，一行人抵達外交部後試圖由大門口進入，卻當場遭到外交部駐衛警察攔阻，雙方僵持近一個多小時，數度發生推擠造成多人手指遭大門夾傷，不僅林奕華腳踝、膝蓋受傷，陳玉珍也因為呼吸困難雙雙送醫治療。

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