在老公面前被撞死！彰化女赴苗栗推拿遇劫...賓士男棄車落跑

▲苗栗縣苑裡鎮苗121線上午發生肇事逃逸死亡事故，肇事的賓士轎車逃離現場，2個多小時後肇事者投案。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮苗121線道今（2）日上午發生一起肇事逃逸死亡事故。79歲老婦人穿越馬路時，遭到疾駛的白色賓士撞飛送醫不治，肇事的王姓男子後來棄車逃逸，案發後2個多小時，疑似良心不安自己投案，警方正釐清案情中。

據指出，今天上午9時31分左右，來自彰化縣的李陳姓老婦人（79歲），在丈夫駕駛接送下先下車，在苑裡鎮苗121線道穿越馬路、準備接受民俗推拿時，慘遭1輛沿苗121線南往北直行的白色賓士轎車高速撞擊，老嫗倒臥車道上，轎車肇事後未下車，反而猛踩油門逃離現場，傷者經緊急送醫搶救，仍不幸傷重宣告不治。

警方接獲報案後，調閱監視器過濾、鎖定肇事車輛逃逸動線，中午11點多在距離事故地點5公里、苑裡鎮苗43線路旁發現肇事賓士車，但肇事逃逸的駕駛已不知去向。

警方前往涉嫌肇事逃逸的王姓男子（51歲）在苑裡鎮住家訪查，但王家大門緊閉，正當警方積極追查之際，中午11時50分左右，王男疑似良心不安，在家人陪伴下前往派出所投案，警方當場進行酒測，酒精濃度為0.19毫克，他辯稱：昨晚喝酒、應是宿醉造成。警方製作筆錄後將依酒駕致死等罪嫌法辦。