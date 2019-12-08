尤清二度陪同掃街　謝佩芬：獲賴清德、陳菊加持添勝選信心

▲前台北縣長二度替謝佩芬站台、掃街。（圖／謝佩芬競選辦公室，下同）



記者陶本和／台北報導

前台北縣長尤清8日上午，再次陪同民進黨台北市大安區立委候選人謝佩芬前往位於大安區、中正區交界的東門市場掃街拜票，獲得攤商與民眾熱情回應。

尤清在上月初和謝佩芬一同前往通化市場掃街後，第二度陪同謝佩芬掃街。實際上，在11月17日的蔡英文總統全國暨台北競選總部成立大會上，尤清也曾默默現身為謝佩芬發送文宣，許多民眾都看到老縣長都驚呼，顯示老縣長十分看重謝佩芬這位政壇新鮮人。

對此，尤清表示，今天來拜訪東門市場，就是要向大安區的選民再次推薦在地培育的優秀人才謝佩芬，希望在選戰的最後30多天再加把勁，將謝佩芬送進國會。

謝佩芬表示，東門市場鄰近永康街商圈，也是許多大安區、中正區居民早上用餐、購物的好去處，更有許多自己喜愛的私房美食，投票日將近，盼握遍選區內民眾的每一雙手，爭取最大支持迎向勝選。

對於尤清再次陪同她到市場拜票，謝佩芬則表達感激，她強調，尤縣長已經77歲，對於青年才俊謝佩芬願意披掛上陣非常肯定，「尤縣長已多次造訪她的競選總部，讓團隊、志工和前來總部的民眾，都能感受到縣長的力挺。」

謝佩芬強調，近期獲得前行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊、前院長游錫堃等重量級人士加持，讓她對勝選更添信心，台灣的民主自由是包括尤清縣長在內許多民主前輩共同努力的成果，她身為年輕世代，選擇承擔責任。

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