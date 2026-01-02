　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立法院表決通過要求吳釗燮請辭！國安會遺憾　籲在野黨停止內耗

▲國安會秘書長吳釗燮出席猶太大屠殺紀念活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲國安會秘書長吳釗燮。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

藍白黨團今（2日）在立法院院會挾人數優勢，否決「嚴厲譴責中共對台軍演」提案，並通過「要求國家安全會議秘書長吳釗燮請辭」等決議，國安會表達高度遺憾；並呼籲各政黨應以國家利益與人民安全為先，儘速審議總預算及國防特別條例，停止內耗，對外一致，堅定守護國家主權、民主憲政與台海和平穩定。

民眾黨團提案提及， 吳釗燮心腹機要何仁傑因洩漏外交機密予中共，遭起訴並求處重刑，但吳釗燮神隱罔顧國家安全會議組織法第8條，有關國家安全會議應受立法院監督的規定，一再拒絕立法院司法及法制委員會邀請列席相關會議，迴避國會監督，破壞中華民國憲政體制，已不適任國家安全會議秘書長，因此建請院會作成決議，「吳釗燮自行請辭下台，負起應有的政治責任，以符合責任政治的基本原則」。

立法院會在去年7月4日開會時，將此案逕付二讀並交付協商；黨團協商無共識，提交院會處理。全案今在立法院會處理時，民眾黨團提議照案通過，後經表決，藍白挾人數優勢通過。

國安會指出，近日中共對台發動大規模軍演，並持續以灰色地帶手段對台施壓，以武力及脅迫方式片面改變台海現狀，升高區域安全風險，已引發國際社會高度關注並接連表達譴責與關切。

國安會表示，在此關鍵時刻，在野黨於立法院卻否決譴責中共軍演提案，並以政治操作攻擊國安及行政團隊，不僅是在對外釋放錯誤訊號，更是踐踏我國軍及海巡弟兄姊妹在第一線守衛國家的努力，亦提供中共當局分化台灣、遂行認知作戰與統戰滲透的可乘之機。

國安會呼籲，各政黨應以國家利益與人民安全為先，儘速審議總預算及國防特別條例，停止內耗，對外一致，堅定守護國家主權、民主憲政與台海和平穩定。

01/01 全台詐欺最新數據

318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

美日歐多國友盟關切中共軍演　吳釗燮：中共軍事主義破壞和平

美日歐多國友盟關切中共軍演　吳釗燮：中共軍事主義破壞和平

中共解放軍東部戰區近日舉行「正義使命-2025」圍台軍演，引起國際高度關注，美日、歐盟等多國友盟都發聲，明確反對中國對台灣升級的軍事威脅。對此，國安會秘書長吳釗燮31日特別發文表示，和平是大家珍惜的價值，但中共卻以擴張主義與軍事主義破壞和平，應當立場堅定，明確拒絕這種行為。

藍猛攻軍方涉弊　他：顧立雄律師界神級人物！沒實據要很大勇氣

藍猛攻軍方涉弊　他：顧立雄律師界神級人物！沒實據要很大勇氣

中國對日壓迫趨緩？　國安會：「開始找下台階」做降溫動作

中國對日壓迫趨緩？　國安會：「開始找下台階」做降溫動作

國安會：中共航艦福建號出海航行到哪、做什麼事　我方全程掌握

國安會：中共航艦福建號出海航行到哪、做什麼事　我方全程掌握

藍白封殺1.25兆國防預算後中方實彈射擊　林飛帆：非常大危機

藍白封殺1.25兆國防預算後中方實彈射擊　林飛帆：非常大危機

關鍵字：

國安會吳釗燮

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

