立法院表決通過要求吳釗燮請辭！國安會遺憾　籲在野黨停止內耗

▲國安會秘書長吳釗燮。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

藍白黨團今（2日）在立法院院會挾人數優勢，否決「嚴厲譴責中共對台軍演」提案，並通過「要求國家安全會議秘書長吳釗燮請辭」等決議，國安會表達高度遺憾；並呼籲各政黨應以國家利益與人民安全為先，儘速審議總預算及國防特別條例，停止內耗，對外一致，堅定守護國家主權、民主憲政與台海和平穩定。

民眾黨團提案提及， 吳釗燮心腹機要何仁傑因洩漏外交機密予中共，遭起訴並求處重刑，但吳釗燮神隱罔顧國家安全會議組織法第8條，有關國家安全會議應受立法院監督的規定，一再拒絕立法院司法及法制委員會邀請列席相關會議，迴避國會監督，破壞中華民國憲政體制，已不適任國家安全會議秘書長，因此建請院會作成決議，「吳釗燮自行請辭下台，負起應有的政治責任，以符合責任政治的基本原則」。

立法院會在去年7月4日開會時，將此案逕付二讀並交付協商；黨團協商無共識，提交院會處理。全案今在立法院會處理時，民眾黨團提議照案通過，後經表決，藍白挾人數優勢通過。

國安會指出，近日中共對台發動大規模軍演，並持續以灰色地帶手段對台施壓，以武力及脅迫方式片面改變台海現狀，升高區域安全風險，已引發國際社會高度關注並接連表達譴責與關切。

國安會表示，在此關鍵時刻，在野黨於立法院卻否決譴責中共軍演提案，並以政治操作攻擊國安及行政團隊，不僅是在對外釋放錯誤訊號，更是踐踏我國軍及海巡弟兄姊妹在第一線守衛國家的努力，亦提供中共當局分化台灣、遂行認知作戰與統戰滲透的可乘之機。

國安會呼籲，各政黨應以國家利益與人民安全為先，儘速審議總預算及國防特別條例，停止內耗，對外一致，堅定守護國家主權、民主憲政與台海和平穩定。