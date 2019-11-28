蔡宜芳「15元肥皂」 影射吳怡農 　羅文嘉：柯文哲都認了她失言

記者蔣婕妤／台北報導

代表台灣民眾黨參選松山信義區立委的蔡宜芳，近來質疑民進黨立委參選人吳怡農發放的肥皂競選小物涉賄選嫌疑，甚至質疑「15元的肥皂有人敢用？」民進黨祕書長羅文嘉28日受訪時表示，柯文哲都認了她失言，人都會犯錯，「年輕人犯錯我比較寬容」。





▲羅文嘉。（圖／記者黃克翔攝）

對於蔡宜芳的肥皂說再掀爭議，柯文哲表示，肥皂一塊多少錢他不曉得，還笑說自己以前都是一塊肥皂從洗頭、洗身體順便洗衣服。柯文哲之前受訪時強調，講100句話沒有辦法每一句都對，「我媽媽每次說吃飯都會咬到舌頭，當作他咬到舌頭就好」。

對此，羅文嘉28日受訪時也表示，有看到蔡宜芳的發言，「社會有很多批評，就連她自己的主席都說她咬到舌頭，都認為是失言，我不多說，人都會犯錯，年輕人犯錯我比較寬容。」

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