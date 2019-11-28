蔡英文論文444個錯字　「應找中學生來校對」政大師批：標籤貼到不夠用

▲嚴震生手持蔡英文博士論文說，錯字多到標籤都不夠用。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院教育及文化委員會今（28日）召開「確立違反學術倫理案件客觀公正之處理原則」公聽會，討論總統蔡英文博士論文。政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生指出，他花了2周的時間，看了2次蔡英文論文，其中發現444個英文錯字，害他的標籤「貼到都不夠用」，他批，很多錯誤是中學生都知道的，應該找中學生來校對。

嚴震生表示，日前把蔡英文的論文拿出來「聞香」一下，400頁論文前後看過2次，第1次看只看出100多個錯字，第2次是444個錯字，本來想要一個錯字貼一個標籤，但他的標籤不夠用，所以一頁貼一個標籤，「我的學生沒有被我貼到那麼誇張，一本最多2、30個。」

請繼續往下閱讀...

▲立法院教育及文化委員會今召開「確立違反學術倫理案件客觀公正之處理原則」公聽會。（圖／記者崔至雲攝）

嚴震生也列出論文10點問題，包括，1、事後加入的1頁中文說明，不應在原始論文內；2、拼字錯誤過多，難被博士論文口試委員會接受；3、頁數編排不應跳過標題頁；4、大小寫前後不一致，5、基本標點符號使用出錯；6、論文邊界不一致，靠左對齊和左右對齊交互使用；7、英文單字斷字未按規則處理；8、不合理使用不同字型；9、美式與英式英語交互使用；10、引述和文獻未按規則處理。

公聽會上還邀請到因論文事件被告的媒體人彭文正、台大法律系名譽教授賀德芬；以及教育部、科技部、政大等公務單位負責人，中歐科技大學講座教授歐崇敬也出席。

陳學聖指出，這次的公聽會全程直播，而來賓也有不同政治光譜，民進黨應該要勇於參加，更直接針對管碧玲、李俊俋、林靜儀等批評過此案的立法委員喊話，只要在公聽會結束之前，都可以讓他們優先發言。

▲公聽會上還邀請到因論文事件被告的媒體人彭文正、台大法律系名譽教授賀德芬等人。（圖／記者崔至雲攝）



