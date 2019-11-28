北市府上訴太陽花國賠案　柯文哲：徐國勇也不敢不上訴

記者楊亞璇／台北報導

太陽花學運國賠案，一審判決台北市警察局敗訴，柯市府決定上訴。台北市長柯文哲28日受訪表示，「主要還是針對判決書有疑義的地方去澄清」，柯文哲認為民進黨是太陽花受益者，但是內政部長徐國勇也說要上訴，「很簡單啊，8萬警察耶，不上訴警察就反彈了」。

對於太陽花國賠案，柯文哲出席2019科技輔具評選暨國際身心障礙者日慶祝大會，受訪指出，「我們會上訴，主要還是針對判決書有疑義的地方去澄清，我的態度從頭到尾都一致，他是一個歷史政治事件，用法律去解決有點卡卡的」。

柯文哲透露，自己與方仰寧認識，因為他當過台大醫院創傷部主任5年半，那時候方仰寧是中正一分局長，所以很多業務有交接，所以跟他算是熟，「太陽花我印象他背了53個案件，每天跑法院時間就去掉一半」。

柯文哲表示，太陽花學運當然是一個重大歷史事件，但是能不能讓大家盡量結束就結束，讓大家可以重新出發，每個人都要留在過去情緒，坦白講這種訴訟，告來告去大家情緒都不好。

柯文哲認為，警察局有警察局的堅持，徐國勇他也說要上訴，民進黨是太陽花受益者，徐國勇也不敢講（不上訴），「很簡單啊，8萬警察耶，不上訴警察就反彈了」。他說，如果可能的話，不管學生、警察，有沒有協商機制大家把它結束掉。

至於時代力量立委黃國昌指當時法官就說警察執法過當有問題，柯文哲強調，法律的問題，還是回到法院去處裡，「也不是說法院的問題我們在外面辦一個羅馬競技場，大家來辯論，我也覺得不對」，法律還是回到法院給律師去攻防，回到法院去處理好了。

副市長黃珊珊說明，市府重新針對10個勝訴的原告檢視相關事證，柯文哲指示，如果員警真的有錯，市政府對於個別的原告可以不提上訴，但是如果的確沒有很直接的證據，就尊重警察局直接上訴的權利，司法的上訴審的制度是當事人的基本權利，我們避免一審法官可能有所謂的偏狹或專斷。

黃珊珊說，如果員警有錯，該賠就賠，該改就要改，上訴主要的目的是希望對於員警在執勤的時候，他的比例原則的認定將來如何的修正，要讓員警能夠有所適從，來符合法院認定的比例原則，柯也指示，將來不管任何的情況下，都要嚴格按照比例原則執法。

「對於這次上訴的理由，不是哪一個人或哪一個事，希望能夠釐清處責任的份際」。黃珊珊說，因為員警在大規模陳抗的現場，尤其是在驅離的過程裡面，一定會跟民眾有肢體接觸，是否有比例原則失當或過當，必須釐清，「而不是一個政府有大規模的所謂員警施暴的狀況」，這次上訴必須要釐清所謂責任份際。

▲柯文哲出席2019科技輔具評選暨國際身心障礙者日慶祝大會。（圖／記者黃國霖攝）

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