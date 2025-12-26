「見燈見警」朴子警肩燈提升警力辨識度　強化節慶維安

▲▼ 「重點節日24小時不間斷維安啟動！朴警推《日間閃爍肩燈》強化顯性防護」 。（圖／朴子分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「治安不打烊、維安零鬆懈！」因應近期社會治安情勢變化，警政署成立「重點節日維安事件緊急應變小組」，嘉義縣警察局已正式啟動執行計劃。朴子警分局對此迅速成立「緊急應變小組」，自昨（25）日起至元旦假期結束，採 24 小時全天候運作，針對大眾運輸場站及大型活動人潮聚集處提升維安層級。

為了有效執行維安任務，朴警特別推廣同仁於日間勤務時開啟「紅藍閃爍肩燈」，藉由強化顯性警力，有效嚇阻隱性犯罪。此係借鏡現行汽車「日行燈（Daytime Running Lamps, DRL）」原理，優點如下：

一、效法日行燈安全規範，打造最高辨識度：

根據我國交通部法規（車輛安全檢測基準）規定，新型車輛已全面強制配備日行燈。日行燈的用途並非為了照明，而是為了「被看見」。此次推廣即是運用此原理，在光線充足的白天依然具備極高穿透力，有效打破視覺雜訊。即便在公共場所、人潮擁擠的狀況下，民眾也能即時辨別警察方位，讓安全隨處可見。

二、預防性威懾，降低犯罪意圖：

閃爍燈光具備強大的視覺穿透力，能遠距離警示潛在犯罪者「警察在這」。這種主動示警效果，不僅能有效威懾犯罪行為，更能在民眾遭遇緊急狀況時，縮短定位求助的時間。

節慶期間的人潮，朴子警分局加強於車站、轉運站及大型活動會場之部署。透過肩燈的高頻閃爍，讓每一位員警都成為移動式的「治安標的」，達成「治安看得見」的防護目標。

朴子分局因應重點節日維安任務啟動，除了請同仁保持高度警覺，更要透過高辨識度的警示肩燈，讓民眾感受到「警察都在」的顯性警力效果，並在重點節日維安期間，24小時守護民眾的生命財產安全。