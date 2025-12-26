多次治療仍反覆狹窄　IVL震波碎石術助婦人打通血路

▲IVL血管內震波技術透過低能量震波破壞深層鈣化結構，協助血管恢復彈性，降低治療風險。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

57歲的李小姐多年飽受冠狀動脈疾病所苦，歷經心導管支架治療與冠狀動脈繞道手術，仍反覆出現胸悶與放射性背痛。長安醫院心血管中心主任盧炯睿醫師檢查後發現，患者繞道血管已阻塞，原支架血管亦出現嚴重「支架內再狹窄」，並合併高度鈣化，醫療團最終採用「IVL血管內震波碎石術」，成功打通血流。

李小姐回顧病史，早年即因冠狀動脈狹窄於醫學中心接受藥物塗層支架治療，4年前因病灶再次狹窄，再度接受心導管介入，但成效有限，最終改採外科冠狀動脈繞道手術。未料數年後，繞道血管仍發生阻塞，使心臟灌流重新仰賴原本病變嚴重的冠狀動脈，導致病灶結構複雜、治療風險提高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盧炯睿醫師指出，此次檢查顯示，患者不僅有支架內再狹窄，且血管壁高度鈣化，若僅使用傳統高壓球囊擴張，容易出現擴張不足，甚至增加血管剝離或破裂的風險，治療效果與安全性皆受限。醫療團隊在完整評估病史、血管結構與整體風險後，決定導入「IVL血管內震波碎石術」，作為突破關鍵病灶的治療選項。

IVL血管內震波碎石術是利用低能量、可精準控制的震波，直接作用於血管壁內的深層鈣化組織，將堅硬鈣化結構震碎，使血管恢復原有順應性，進而協助後續藥物支架順利擴張與穩定置放。盧炯睿醫師形容，這項技術就像「清除老舊水管內長年堆積的水垢」，不同於單純以高壓硬撐血管，IVL著重於改變鈣化結構本身，可在降低血管傷害風險的同時，提升整體治療成功率。不過，該技術並非適用於所有病人，仍須依個別病灶條件審慎評估。

在IVL血管內震波碎石術輔助下，醫療團隊順利為李小姐完成藥物支架置放，血流恢復通暢，長期困擾的胸悶與背痛症狀明顯改善，成功解除多年來反覆出現的「心頭之患」。

盧炯睿醫師提醒，冠狀動脈疾病屬於慢性且持續進行的疾病，即使完成支架置放或繞道手術，仍須長期規律服藥、控制血脂、血壓與血糖等危險因子，並定期回診追蹤。若出現反覆胸悶、心悸，或不明原因且持續的背痛症狀，應及早就醫檢查，避免延誤治療時機。

▲相較手術前(左圖)，手術後(右圖)紅圈的血管血流明顯通暢。（圖／記者游瓊華翻攝）