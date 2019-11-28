連任後可能「蔡習會」？蔡英文：對兩岸和平穩定都會考慮



▲ 總統蔡英文談「蔡習會」。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

針對美國總統川普簽署「香港人權與民主法案」，總統蔡英文受訪提到，這對香港人是個鼓勵，讓他們覺得自己不孤單，也希望香港人民繼續加油；另外針對「蔡習會」的可能性，蔡英文也說「為了兩岸維持和平穩定是有益處的話，我相信任何的領導人都會去考慮。」

美國總統川普（Donald Trump）在當地時間27日簽署了《香港人權與民主法案》，總統蔡英文28日到高雄參加國家自然公園管理處揭牌儀式，會後也發表看法，她說「我覺得至少對香港的市民是一個鼓勵，讓他們感覺他們走在民主自由的這條路上並不孤單。畢竟民主、自由、人權是普世的價值，全世界各民主國家也都非常關注香港情勢，所以在這裡我們希望香港人再繼續加油，民主路上繼續加油，那香港的政府也必須正視自由的訴求。」

▲ 總統蔡英文出席國家自然公園管理處揭牌 。（圖／記者翁進忠攝）

至於總統蔡英文接受媒體專訪時，針對在未來第二任時，是否與中國國家主席習近平舉行「蔡習會」蔡英文說「我的用意其實很清楚，為了維持兩岸的和平穩定，都願意去嘗試任何的可能性，但是我們不會以國家的主權跟國家的安全做代價。」

被問到是否覺得蔡習會很誘惑？她提到「如果對於兩岸維持和平穩定是有益處的話，我相信任何的領導人都會去考慮，只是現在兩岸的領導人見面，不能夠有對主權或者是國家安全的問題上打折扣。」

「時間對我們來說完全沒用！」