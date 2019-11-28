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氣候領袖政見評比出爐　綠色和平：蔡英文、韓國瑜都不及格

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▲▼綠色和平公布全台首波2020氣候領袖政見評比結果。（圖／綠色和平提供）

▲綠色和平公布全台首波2020氣候領袖政見評比結果。（圖／綠色和平提供）

記者許展溢／台北報導

綠色和平今（28日）公布全台首波2020氣候領袖政見評比結果，揭露總統參選人「氣候與能源政見」仍有許多進步空間，民進黨蔡英文獲「C-」，國民黨韓國瑜獲「D-」，另外親民黨宋楚瑜在問卷回覆期限後宣布參選，因此未列此次評比。

綠色和平說明，評比總統參選人的氣候領袖指數，主要分減碳目標、能源轉型路徑、氣候治理三大面向給分；分數等第以A~F標示，A為分數最高，F為最低。

請繼續往下閱讀...

這份評比結果顯示，蔡英文獲「C-」，韓國瑜獲「D-」。綠色和平能源專案主任唐安表示，面對迫切氣候危機，總統參選人必須盡快設定符合聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）建議的控制升溫在1.5°C、長期深度減碳目標，也就是全球碳排放量須在2030年前減少45%，並在2050年達到零排放，並規劃至少30年的能源轉型長期路徑，設定全面淘汰化石燃料時間表。

▲▼綠色和平公布全台首波2020氣候領袖政見評比結果。（圖／綠色和平提供）

▲唐安說，韓國瑜、蔡英文的氣候政見都不及格。（圖／綠色和平提供）

唐安分析評比結果指出，從綠色和平評分的三大面向「減碳目標」、「氣候治理」、「能源轉型路徑」來看，目前總統候選人的氣候政見都屬於不及格。其中，「減碳目標」方面，儘管蔡英文、韓國瑜都認同減碳重要性，但未具體承諾IPCC所建議的目標。

唐安強調，綜合兩人所提政見，最具迫切需求的是提出符合IPCC的減碳目標，以及具體淘汰火力發電的願景。他強調，面對氣候衝擊，台灣所受影響將十分劇烈，2020總統候選人在未來40多天內，需對照歐洲議會大選、美國大選對於氣候危機的重視程度，提出更具體與長期的氣候與能源政見。

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