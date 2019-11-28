羅文嘉敷青春面膜獻出第一次：民主要「呵護」





▲「不要親中假面 只要青春面膜」競選文宣小物發布、掃街記者會。（圖／記者黃克翔攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨日前推出競選文宣品「台灣好浴皂」，28日再度推出最新競選小物「青春面膜」，黨秘書長羅文嘉在鏡頭前獻出「第一次」，與立委候選人許淑華、謝佩芬等人，大方地進行敷面膜體驗。

民進黨28日召開「不要親中假面 只要青春面膜」記者會，推出第二波護國保台競選文宣品「青春面膜」，為選戰增添話題與樂趣。

羅文嘉與市議員吳沛憶、陳慈慧等人也陪同許淑華、謝佩芬於吳興市場掃街拜票，除了有熱情攤販與支持者贈送包子、粽子、鳳梨、好彩頭，預祝許淑華、謝佩芬當選外，「台灣好浴皂」及「青春面膜」也受到民眾熱烈歡迎。

羅文嘉表示，中央黨部暨台灣好浴皂後推出「青春面膜」，今天也是第一場的首發，構想是來自於身體與肌膚都需要維護，也是讓每個人的身體更有水份，近年來文宣小物種類繁多，我們都希望東西發出去，不是被丟棄因而造成浪費，而是希望大家能帶回去使用，另外，這次也在面膜背後另外特別做了兩個版本，讓大家將面膜帶回去用的同時，也可以閱覽上面的政策理念。

羅文嘉說，最重要的還有護國保台三步驟版本，一投總統蔡英文、二投民進黨立委候選人、三投政黨民進黨，也就是護國保台、保衛台灣民主的的理念。青春面膜最主要的概念，就是身體要保養，民主要呵護，用面膜保養肌膚，用選票則可以捍衛我們的民主。

許淑華也表示，面膜是大家共同的一種保養方式，藉由面膜來宣傳「護國保台」，想傳達的理念就是不要讓親陸的立委戴著面具，假裝是愛台灣，事實上卻對台灣的言行、態度、想法理念都背道而馳。要揭開他們的假面具，讓他們原形畢露，希望藉由「護國保台」的訴求，來呼籲大家，不論是區域或是不分區的立委，都能支持保護台灣的好立法委員。

謝佩芬表示，今天在這裡發表民進黨新推出的競選小物「青春面膜」，這款競選小物象徵了我們不要親中假面的國民黨立委，包括看了他們的不分區名單，我們也替台灣的未來感到非常不安全。這次年輕的立委候選人站出來，就是希望能夠保衛台灣，讓台灣不要成為下一個香港。

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