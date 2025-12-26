田中購物節開跑！高鐵彰化站人龍爆棚　瘋搶消費券迎好彩頭

▲迎2026年田中購物節今日開跑，民眾排隊領消費券搶得好彩頭。（圖／ 田中鎮公所提供）

記者唐詠絮／彰化報導

為迎接2026年的到來，田中鎮公所自今（26）日起，於高鐵彰化站後站廣場隆重推出「2025田中《斑馬》熊讚！購物節」系列活動，並將一路熱鬧延續至跨年。活動集結超人氣品牌廠拍、深度小鎮輕旅行及特色美食市集，壓軸更安排眾星雲集的跨年晚會，預計將掀起一波歡樂購物與旅遊熱潮，帶領民眾熱情迎接新年。

活動於今晚6時30分正式啟動，現場早已出現排隊人潮，等候領取限量消費券。開場由中信兄弟啦啦隊帶來活力四射的表演，搭配活動專屬斑馬舞，迅速點燃全場氣氛。

田中鎮長蕭淑芬表示，田中鎮素有「台灣米倉」美譽，擁有好山、好水、好米、好空氣、好長壽的「五好」優勢。希望透過購物節，讓全國民眾體驗田中的便捷交通與深厚人文，將優質的在地產業與農特產品推廣出去，打造最難忘的歲末回憶。

▲華新口罩觀光工廠下殺民眾搶買。（圖／記者唐詠絮攝）

61家廠商聯合廠拍 消費券好康大方送

本次購物節最大亮點，是與田中工業區61家優良廠商第三度合作的歲末特賣會，現場匯集各式生活好物，從機能衣物、氣動工具、農特產品到精美年節禮盒，應有盡有。活動延續往年好評，推出「百萬消費大放送」，每日發放限量消費券與摸彩券，並有不定期加碼的「25萬消費券大放送」驚喜。現場還有下殺優惠拍賣與趣味喊價活動，讓民眾以最實惠的價格一次購足所需，盡情享受「黑白買」的暢快感。活動期間，只要出示在田中的住宿證明，還可額外兌換摸彩券及消費券，讓旅遊好康加倍。

▲現場有彰化獨特的綠抹茶(香菜粉)也受到民眾青睞。（圖／記者唐詠絮攝）

三條主題輕旅行 深度探索小鎮之美

除了購物，活動也特別規劃三條「地方特色輕旅行」路線，帶民眾深入體驗田中魅力：

親子同樂線：結合自然景觀與趣味體驗，適合全家出遊。

文化巡禮線：走訪宗廟與老街，聆聽在地故事，感受傳統文化底蘊。

網美打卡線：精選絕佳拍照景點，輕鬆拍出專屬田中的美照。

▲迎2026年田中購物節開幕新民國小弦樂團演奏。（圖／記者唐詠絮攝）

壓軸跨年晚會眾星開唱 摸彩大獎帶回家

為迎接2026年，12月31日將在活動原地舉辦盛大的跨年音樂晚會。晚會由藝人小倩、陳大天聯手主持，演出陣容堅強，包括：狂野樂團、戴梅君、Hot Shock樂團、黃西田、八青哥樂團、田亞霍、寬仔、潤少等，壓軸倒數時刻更邀請到「情歌王子」陳勢安與「人氣偶像」邱鋒澤，陪伴大家嗨唱迎新年！晚會現場還準備了電動自行車、電視、洗衣機等豐富摸彩好禮，要讓民眾嗨翻一整夜。