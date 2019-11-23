韓國瑜批「經濟被推向邊緣」 蔡英文：台商回流7千億會持續增加





▲韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜23日在臉書發文，批評總統蔡英文鎖國，把台灣的經濟推向邊緣。對此，總統蔡英文受訪時強調，台商回流目前已經七千億元，一定會好好讓他落實，同時，預期投資金額會繼續增加。

正向高雄市府請假拚選舉的韓國瑜，透過臉書批評，「民進黨完全執政後，已經失去了七個邦交國，錯誤的鎖國政策讓臺灣經濟被推向邊緣。請問，這幾年大家過的好嗎？」文末並標記「台灣缺的不只是7000億更需要投資環境與機會」、「最怕世界忘了台灣台灣也忘了世界」。

對於韓國瑜說法，蔡英文表示，政府每一天都希望能為台灣人做的更好，讓台灣人過的更好，也在每一個層面上盡最大的力量，從經濟發展、社會照顧到國防上都盡最大力量，讓台灣一天一天更好，如此一來台灣人生活也會好。

蔡英文說，不知道韓市長個人過得好不好，這可能要他自己談一下，「他說七千億不夠，我們總是要一步一步的走，今天我們有七千億投資，明天更多投資，每一項投資全力落實，投資果實可以讓台灣社會共享，倒也不是有些政治人物，說七千億不夠，他喊八千億、九千億、一兆，那個不是我們做事的方法。今天有七千億我們很感謝，我們一定好好落實，也預期投資額度會繼續增加。」

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