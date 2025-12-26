永續治理創佳績　台南環保局年終成果發表　空品、減碳雙獲國家肯定

▲台南市環保局舉行年終成果發表會，公布環保建設、科技稽查及重大污染整治成果，展現永續治理實力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市環保局26日舉行年終成果發表會，公布今年在環保設施建設、污染防制科技化及重大污染整治等多項具體成果，市府不僅連續三年榮獲「台灣企業永續獎」政府自願檢視報告白金級肯定，「亮麗晴空－空氣品質提升管制計畫」亦獲國發會頒發「國家永續發展獎」，展現台南在減碳與空氣品質改善上的長期耕耘與實質成效。

在環保設施建設方面，城西更新爐預計於2027年農曆年後完工，未來將成為垃圾處理新生力軍，年度發電量預估超過2億度，可供至少6萬戶家庭使用。八翁畜牧糞尿集中處理場一期自2025年營運以來，已有21家畜牧場全面通水，累計施灌沼液逾9萬噸，資源化率達100%，日均發電量4,177度；二期工程目前進度約40%，預計2026年完工後，兩期合計可削減八翁酪農區約74%的污染量，有效改善急水溪水質。

在環境稽查與污染防制方面，環保局全面導入科技執法，包括移動式空氣品質監測車、15處監視及縮時攝影設備、UAV巡查55處熱區，並運用AI智慧圍籬及IMP數位稽查系統，強化即時監控與取證效率。針對機車改裝排氣管問題，2025年1月至11月共聯合稽查363輛，未完成變更登記者即時裁罰，相關噪音陳情案件較2022年減少39%，防制成效顯著。

重大污染整治方面，中石化安順廠歷經16年整治，目前工程已進入最後階段，預計於2026年6月完工，象徵長年污染陰影即將翻轉，為台南環境治理立下重要里程碑。此外，市府成功爭取中央核定「二仁溪河道廢棄物清理第二期專案」，總經費達13億432萬元，預計於2028年前清除約2.2萬公噸廢棄物，為二仁溪去污名化及土地再利用邁出關鍵一步，目前專案管理已於11月決標，正進行清理作業招標。



展望2026年，環保局配合法規新制持續強化污染防制。自2026年7月1日起，出廠滿3年以上柴油大客貨車及滿5年以上燃油機車，進入南科台南園區及樹谷園區空氣品質維護區，須具備排氣檢驗合格證明或有效自主管理標章，違規者將依法裁處；同日起也將全面實施裝修廢棄物電子聯單管理，即時掌握清運流向，提升透明度與可追溯性，防止非法棄置，持續推動資源循環與永續環境治理。