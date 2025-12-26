陳亭妃不滿「不明民調」攪局通報黨中央　民進黨：未發布任何內參

▲陳亭妃發函黨中央。（圖／陳亭妃國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨台南市長初選倒數，各式民調百家爭鳴，而投入初選的綠委陳亭妃今（26日）發函通報民進黨中央黨部與選對會，針對近期特定媒體發布來源不明的網路民調及所謂「內參民調」採取必要作為，維護初選制度的公正與公信。對此，民進黨回應，目前從未針對初選縣市執行及發佈任何內參民調，因為距離初選將近，特別請相關媒體及民調單位，一切皆依《選罷法》第53條第一項規定。

陳亭妃指出，近期流傳的相關民調內容，未載明負責調查單位、主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數、誤差值及經費來源等法定必要資訊，已涉及違反《公職人員選舉罷免法》第53條規定。由於正值初選倒數階段，這類來源不明的民調在網路與社群平台快速擴散，已對選舉秩序、黨內公平競爭及社會觀感造成實質影響。

陳亭妃強調，呼籲黨中央與選舉對策委員會，對外要求媒體及相關平台，凡發布涉及初選的民調資訊，均應依法完整揭露相關調查內容，避免錯假訊息誤導民意，影響初選進程，希望在選舉關鍵時刻，共同守住制度底線，讓初選回歸公平、理性與民主的正軌。

民進黨表示，中央黨部目前從未針對初選縣市執行及發佈任何內參民調。中央黨部針對需舉行初選縣市，一切秉持公平、公正、公開原則，依照黨內程序進行相關選務工作，務求初選順利完成，推舉最適合人選，贏得明年選舉。

民進黨指出，因為距離初選將近，特別請相關媒體及民調單位，一切皆依《選罷法》第53條第一項規定：政黨及任何人自選舉公告發布或罷免案成立宣告之日起至投票日十日前所為有關候選人、被罷免人或選舉、罷免民意調查資料之發布，應載明負責調查單位、主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數、誤差值及經費來源。敬請各媒體及各單位配合辦理。