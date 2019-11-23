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台南民眾黨顏耀星競選總部成立　柯文哲站台授旗

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▲台灣民眾黨台南第一選區的顏耀星舉辦競選總部成立大會，黨主席柯文哲親自到場授旗、站台、陪同掃街。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台灣民眾黨台南第一選區的顏耀星舉辦競選總部成立大會，黨主席柯文哲親自到場授旗、站台、陪同掃街。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020大選倒數2個月，代表台灣民眾黨出征台南第一選區的顏耀星，11月23日上午於新營大本營舉辦競選總部成立大會，繼上週柯爸柯媽陪同顏登記後，黨主席柯文哲親自到場授旗。

▲台灣民眾黨台南第一選區的顏耀星舉辦競選總部成立大會，黨主席柯文哲親自到場授旗、站台、陪同掃街。（圖／記者林悅翻攝，下同）

柯文哲指出，顏耀星是老師，學經歷非常好，台灣的政治是應不打高空，讓好人出頭就對了，他聽說在這個選區，藍的不想投藍的，綠的不想投綠的，那就投顏耀星就好。

柯文哲說，政治就是找回良心、莫忘回初衷，顏耀星的兄長及弟弟都在地方服務，檢視一個人就是看他的過去，顏耀星可以經得起檢視。顏耀星參選宣布比較慢，但現在也拼到第2，接再來的50多天再衝刺。

柯文哲強調，民眾黨在台南6個選區只提名1人，希望台南鄉親能給顏耀星最大的溫暖與支持，讓他能當選立委，為台南鄉親服務。

▲台灣民眾黨台南第一選區的顏耀星舉辦競選總部成立大會，黨主席柯文哲親自到場授旗、站台、陪同掃街。（圖／記者林悅翻攝，下同）

成立大會除柯文哲外，民眾黨發起人蔡壁如、永齡基金會顧問高虹安、前台聯黨主席蘇進強、競選總部榮譽後援會會長蔡爾翰也都到場。蔡爾翰說，顏耀星是老師，沒有政黨動員，現場2千位支持者自動自發前來，很不容易，現在最重要的就是團結民眾黨支持者、凝聚選戰氣勢，集中火力把顏耀星送進國會。

此次參選顏耀星有備而來，端出八大政見「0-6 歲孩子國家養、提升老農津貼至8500元、增設工業區，增加就業機會、閒置校舍改建為公托公幼與長照中心、推動智慧科技農業、農產品收購價需配合經濟成長率調高、大專院校學費平等化及私校學費補助、推動稅制改革，中央地方等比例分配。」政見涵蓋社福、工農業、稅改等不同面向，顏耀星表示，「這些政見都是希望能最大化照顧到溪北的鄉親們。」

▲台灣民眾黨台南第一選區的顏耀星舉辦競選總部成立大會，黨主席柯文哲親自到場授旗、站台、陪同掃街。（圖／記者林悅翻攝，下同）

去年九合一大選後，國、民兩黨在此選區可說是經歷許多廝殺及出現許多紛紛擾擾，先是議員選舉落敗賴惠員、現任立委葉宜津、台南市前副市長顏純左的黨內競爭造成的分裂，後有國民黨立委參選人蔡育輝因不滿吳敦義的不分區名單的「跳海事件」及賴惠員助理的「露鳥」性騷疑雲，顏耀星先前即表示，「鄉親們，憑良心講，這樣的政治，這樣的選舉是台灣需要的嗎？民進黨對不起葉宜津，葉宜津推動未完成的建設，耀星來完成！」

顏耀星致詞時痛批，現在藍綠的政治人物，「作秀、口水戰是基本款」，時至今日，選戰已經變成自私政客謀取自身利益的舞台，為人民服務、為地方進步而努力的民意代表初心早就蕩然無存。他說，溪北需要一位有能力、實務經驗充足的人來帶領，本著民眾優先、人民最大的理念，大家作伙努力重建溪北的榮景。

▲台灣民眾黨台南第一選區的顏耀星舉辦競選總部成立大會，黨主席柯文哲親自到場授旗、站台、陪同掃街。（圖／記者林悅翻攝，下同）

高虹安說，顏耀星深耕地方也重視台南，是民意代表的理想選擇，柯文哲也說，顏耀星生在台南，長在台南，又有推動東山咖啡節，整合柳營科技園區、烏樹林蘭花生技園區的實務漂亮成績單，「他一定、絕對比其他兩個都懂啦！」。

柯文哲、顏耀星與親切與支持粉絲合影，而後在台南新營、柳營、六甲地區邊掃街邊拜票，決定參選以來一連幾個禮拜的選舉行程，顏耀星在地方人氣依舊強強滾。

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