中國大陸間諜自爆「干預台灣2020大選」 蔡英文：台灣民主千萬不能被破壞





▲蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

根據澳媒報導，一名自稱為中國大陸間諜的男子王立強（Wang William Liqiang，音譯）冒著生命危險叛逃到澳洲，揭露有關他如何在香港、台灣、澳洲干預各國選舉的細節，「我被要求改名與變更身分，以便去台灣當間諜。」總統蔡英文23日受訪時嚴肅強調，台灣民主千萬不能被中國大陸破壞。

澳洲媒體《時代報》（The Age）、《雪梨先驅晨報》（The Sydney Morning Herald）、《60分鐘》（60 Minutes）報導，王立強把資料交給澳洲安全情報組織（ASIO），正在尋求政治庇護；在他10月交給ASIO的聲明中指出，「我親自涉入與參與一系列間諜行動」，如果他返回中國大陸，便可能便臨拘留與判決。

王立強目前持有旅遊簽證，待在雪梨一處未被揭露的地點，正尋求當地政府的保護。他受訪時詳細說明，北京如何秘密控制上市公司，藉此提供資金給情報活動，包括監視與分析異議人士，以及拉攏媒體單位。

王立強表示，他的情報部門為了影響台灣的政治體系，與媒體高層有所接觸，目標是推翻被視為敵方陣營的候選人（包括總統蔡英文）。過程中，他負責協調「網軍」，藉此改變其他人的政治觀點，類似於俄羅斯干預美國總統大選的行為。

王立強說，他們在台灣滲透媒體、廟宇與基層組織，最後他的間諜行動成功干預去年的九合一選舉，替親北京的候選人取得勝利。今年5月，他獲得一本假的南韓護照，接著被下令在台北行動，影響2020年的總統選舉，目的是拉下蔡英文。

總統蔡英文23日受訪時表示，中國大陸要影響台灣這次大選的意圖非常明顯，每一次台灣重要選舉，都可以看到中國大陸介入的影子越來越明顯。前幾天民進黨廣告影片也被變造，面對介選的情況我們必須要戒慎恐懼。

蔡英文強調，台灣人好不容易經過很多努力，建立起來如今的民主和選舉制度，千萬不能被中國大陸破壞，呼籲國人一起守護台灣最重要的民主資產。

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