1219後北市府高強度演練！　月台丟汽油彈、持刀攻擊畫面曝光

記者崔至雲／台北報導

1219無差別攻擊事件釀死傷悲劇，引發社會高度關注，台北市政府也在今天（26日）特別在捷運市政府站、市府轉運站，進行高強度無差別攻擊的危安演練。北市府的演練情境設定，兩名歹徒在捷運月台層丟擲汽油彈，並竄至市府轉運站持長刀攻擊民眾。市府也為此在演練前發送細胞簡訊。

▲北捷演練無差別攻擊。（圖／記者徐文彬攝）



台北市日前發生1219傷人攻擊事件，事發至今一周，北市政府排定今日下午1點於「捷運市府站B1大廳層→市府轉運站購票櫃臺前→市府站2號出口外側人行道」進行維安演練。

活動前15分鐘左右，北市府在市府捷運站半徑0.5公里發送細胞簡訊，內容提及，「［演練][疏散避難]捷運市政府站發生重大災害事件，請民眾保持冷靜，聽從現場引導，迅速離開現場並前往安全區域。臺北市政府1999」。

▲台北市政府於捷運市政府站、市府轉運站及鄰近場域進行危安演練，施行持刀歹徒無差別攻擊之應變處置 。（圖／記者李毓康攝）



演練情境中可看到，兩名歹徒在捷運市府站月台層丟擲汽油彈，並針對手扶梯與樓梯處的旅客發動攻擊，造成3人灼嗆傷及2人推擠受傷，歹徒隨後逃竄至市府轉運站持長刀攻擊民眾，捷運與警消單位隨即展開傷患救護與犯罪現場壓制處理。而在演練過程中，工作人員也協助現場民眾儘速離開現場。

蔣萬安於演練結束後講評，他說，1219事件之後，民眾搭乘捷運心情確實都非常的緊繃。今天實際安排操作了高強度的演練，不管是從捷運車廂、月台，一路到轉運站，到戶外大量傷患的檢傷以及後送，每一個環節都不遺漏。

蔣萬安強調，市府會持續地不斷檢視現有的防禦機制，來提出各項的精進作為，就是要確保市民的安全。市府也會特別針對從即刻起一直到年底，各項在台北市大型活動，不管是跨年，一路到年貨大街，甚至到農曆年後，都不會鬆懈，持續維持相關的維安。



