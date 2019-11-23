鄭文燦自豪施政滿意度第一　開酸韓國瑜「最後一名卻要選總統」

▲民進黨立委何志偉舉辦「蔡英文、何志偉大同聯合競選總部成立大會」。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委何志偉立拚連任，23日上午在建成公園舉辦「蔡英文、何志偉大同聯合競選總部成立大會」，包括桃園市長鄭文燦與民進黨立法院黨團書記長李俊俋等人皆到場力挺。鄭文燦致詞時也不忘開酸國民黨總統候選人韓國瑜，表示自己雖然施政滿意度民調常常第一名，不過現在卻是「滿意度最後一名的人要選總統」。

民進黨在台北市第二選區（士林、大同）提名現任立委何志偉參選，對決前國民黨立委孫大千。何志偉23日上午在建成公園舉辦「蔡英文、何志偉大同聯合競選總部成立大會」，除鄭文燦與李俊俋外，包括民進黨立委候選人吳怡農、民進黨台北市議員梁文傑、陳怡君、王世堅，以及甫退出時代力量的無黨籍市議員林亮君也到場力挺。

▲桃園市長鄭文燦到場力挺。（圖／記者林銘翰攝）



鄭文燦表示，表示自己雖然施政滿意度民調常常第一名，不過現在卻是滿意度最後一名的人要選總統，他強調做縣市首長就是要認真、專注，「位子做不到三個月就要換位一定做不好」。

鄭文燦認為，選總統就是選國家要走的方向，到底是要讓全世界保護台灣，又或是讓台灣走進中國大陸的陷阱，相信在總統蔡英文執政將近四年以來，已經可以清楚看到台灣得到美國與日本堅決的支持，美國更是在三十年來首度明確表達要和台灣站在一起，呼籲選民「給小英總統再四年，讓台灣更安全」。

▲民進黨立委何志偉舉辦「蔡英文、何志偉大同聯合競選總部成立大會」。（圖／記者林銘翰攝）



鄭文燦說，台灣有民主有選舉，選票當然是要投給台灣自己與民主一票，讓全世界看到台灣人選擇要保護自己的民主，他相信國家領導者的選舉會是一個很清楚的選擇。此外，選總統也是代表台灣的品質與格調，當總統要是隨便說說、信口開河，不只是「教壞囝仔大小」，更是代表台灣的素質差勁。他強調，台灣正在轉型進步，改革與建設不能間斷，因此民進黨國會一定要過半。

鄭文燦也提到，他相信民進黨在最艱困的時刻，選民與支持者一定會給民進黨溫暖，果然在今年1月的立委補選何志偉當選後，看到民進黨慢慢地站起來，也希望在這次的選舉中何志偉能夠再次開出高票當選。

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