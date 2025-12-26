　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴士葆爆卓榮泰致電談財劃法　行政院否認：接到不明來電可撥165

▲▼行政院發言人李慧芝出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院發言人李慧芝出席行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨立委賴士葆爆料，行政院長卓榮泰11月時曾致電表明不能提供院版《財劃法》的事權分配表。對此，行政院發言人李慧芝說，卓院長沒有針對院版《財劃法》跟賴士葆委員通過電話，「賴士葆委員接到的不明來電，我們也感到相當疑惑，如果是不明來電的話，也可以打165反詐騙諮詢報案」。

李慧芝說，對於賴士葆委員稱院長致電給他，「我有詢問過院長，沒有針對院版《財劃法》跟賴士葆委員通過電話，賴士葆委員接到的不明來電，我們也感到相當疑惑，如果是不明來電的話，也可以打165反詐騙諮詢報案」。

接著李慧芝說明行政院與立法院溝通《財劃法》的過程，院長卓榮泰11月11日接受立委林德福質詢時就說明，院版《財劃法》會在11月20日當周提出，但11月14日時韓國瑜院長召集朝野協商後，突襲通過再修惡版《財劃法》，行政院在11月20日通過院版《財劃法》送立院後，韓院長在11月21日上午有邀請柯建銘總召、鍾佳濱委員、陳培瑜委員，還有國民黨籍的賴士葆委員、林思銘委員，以及行政院秘書長張惇涵、財政部長莊翠雲，針對院版《財劃法》交換意見。

李慧芝說，當時也有獲得委員的肯定，此外不論是去年12月20日、今年2次《財劃法》修正，當時立法院都只有表決的數字，沒有試算的數字。當天跟韓院長溝通時，張惇涵秘書長也有說，當法案進入實質審查時，就會提供數字好好討論，很可惜從11月21日到現在，院版《財劃法》都還沒排進委員會，無法實質審查，當然也就沒有辦法提供數字。
 

12/24 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

賴士葆爆卓榮泰致電談財劃法　行政院否認：接到不明來電可撥165

賴士葆卓榮泰財劃法行政院165專線

