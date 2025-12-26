北市捷運進行高強度演練　蔣萬安：將購電擊棒、制伏棍強化維安

記者崔至雲／台北報導

台北市政府今（26日）下午1時，在台北捷運市政府站正式辦理高強度危安事件實兵演練，台北市長蔣萬安親自抵達現場視察。演練會後，蔣萬安受訪表示，經過這次事件後，北市府預計採購相關的安全設備，不管是電擊棒或者是制伏棍，都會持續地來全面檢視，如果有需要相關的設備，都會盡全力地讓它配置完成。

▲蔣萬安視察捷運市政府站、市府轉運站及鄰近場域危安演練。（圖／記者李毓康攝）



1219無差別攻擊事件釀死傷悲劇，引發社會高度關注。北市府今下午特別在捷運市政府站、市府轉運站進行高強度無差別攻擊危安演練。北市府的演練情境設定，兩名歹徒在捷運月台層丟擲汽油彈，並竄至市府轉運站持長刀攻擊民眾。市府也為此在演練前發送細胞簡訊。

蔣萬安會後受訪強調，這次演練只是起點，預計於明年1月第三週，在台北車站擴大模擬多名歹徒於四鐵共構車站發動攻擊並進行旅客疏散；農曆連假前夕再規劃模擬歹徒跨縣市在雙北多座車站發動同步危安攻擊，藉此提升雙北警政與捷運單位的跨區聯合應變效率。

蔣萬安也說，北捷會全面升級台北車站、中山、西門、忠孝新生及市政府等5大核心重點車站的維安部署，包括每日增派5名保全人力，並提升雙倍巡查次數至8次，巡檢範圍擴及月台及大廳空間。

講萬安指出，對於今天安排高強度的演練，不管是對於大眾關注捷運警察人力及相關保全人力的問題，另一方面這次的實際操作，未來也預計採購相關的安全設備，不管是電擊棒或者是制伏棍，都會持續地來全面檢視，如果有需要相關的設備，都會盡全力地讓它配置完成。