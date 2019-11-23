不是愛騙才會贏！　宋楚瑜痛批藍綠：「0到6歲國家養」我2000年就提過

▲親民黨主席宋楚瑜。（圖／記者林敬旻攝）



記者呂欣玫／綜合報導

距離大選不到50天，各陣營紛紛針對0-6歲育兒政策推出方案。不過，親民黨總統候選人宋楚瑜23日表示，「0-6歲國家養」2000年他就提出這個政見，更痛批不要選一個草包，也不要去選一個菜包，不是愛騙才會贏，直言自己的優勢就是經驗。

總統蔡英文22日提出新的育兒政策，針對0-6歲的育兒津貼，每年補貼高達6萬元，高喊「國家要跟他們一起養下一代」。對此，親民黨23日批評，蔡英文提出的灑錢補助方案只是變相的政策買票，唯有將幼兒提前納入國教體制內，才是最負責任的做法。

親民黨指出，未來希望將國民義務教育向下紮根三年，小班、中班、大班。「將幼兒提前納入國民義務教育體制內，由國家統一接手協助負責」不要錯過最黃金的幼兒學習，除了避免各地方政府補助金額不一，造成家長無所適從，也可以避免政黨輪替後，面臨換一個政府就換一種養法的困境。

接著，宋楚瑜在23日節目專訪中更提到，「0-6歲國家養」2000年他就提出這個政見，不是要向上發展，而是要向下紮根，前面0-3歲奶粉錢這些東西由政府好好補助，政府有這個財源，「我可以替大家去解決」。

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