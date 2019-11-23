韓國瑜批上班拚選舉　蔡英文：國政優先！總統工作24小時沒有上下班

▲蔡英文。（圖／記者莊喬迪攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統立委大選倒數49日，藍綠兩黨因台商回流議題互槓。總統蔡英文22日受訪時酸韓國瑜，「有上班的市長都證實！為何沒上班的看不到？」韓國瑜則回批蔡英文領薪水跑選舉。對此，蔡英文23日受訪時強調，總統的工作是24小時的，沒有上下班時間，而且以國政優先。

面對台商回流爭議，行政院長蘇貞昌日前清楚解釋，馬政府時代三年（2012-2014），預計投資2,400億元，至今投資約1,500億元；蔡政府從今年初推動至今才10個月，預計投資已將近7,000億元，今年底實際到位投資就有2,255億元。他強調，「馬政府、蔡政府的計算方式都一樣，不必因為選舉到了，就講這是假的，就來扭曲事實。」

對於綠營回擊，正向高雄市府請假跑選舉行程的韓國瑜22日反批，總統蔡英文是領水跑選舉，為何還沒聽到經濟部稱台商回流金額是零元。

對此，蔡英文23日受訪時回應，總統的工作是24小時的，隨時都要注意整個國家的情勢，內外情勢都要去注意，總統沒有所謂上下班的問題，目前因為總統競選連任，必須有競選活動，所以會在國政優先、國政為主的前提下，進行選務工作。

韓國瑜近日接連砲轟蔡英文政府「台商回流」千億政績是欺騙。但是，事實上在今年1月27日，亞洲不織布產業龍頭的南六 (6504-TW) 就獲經濟部投資台灣事務所「歡迎台商回台投資行動方案」，預計回台投資35億，在高雄燕巢新廠啟用時，韓國瑜還親自前往新廠打氣。

其他人也看了這些...

►不分區車宜靜是誰？ 吳敦義駁「太太閨蜜」：她是做社會服務的

►立院未過半就請辭黨主席？ 吳敦義首鬆口：不能獨責張三李四

►不分區拖垮選情？吳敦義稱沒影響：蔡韓差距縮小到8%

►超越藍綠，就靠她了