1219襲擊事件後　卓榮泰：盼媒體勿過度報導犯罪行為人的種種

▲內政部警政署長張榮興出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

內政部今（26日）在行政院會報告「1219台北市隨機襲擊事件說明」及跨年、元旦活動加強安全維護工作。行政院長卓榮泰在會中也強調，認同台北市長蔣萬安提出的不再提及不法行為人的名字，讓時間淡忘，不要重複不斷想起，也不要讓更多人來模仿，社會才能安定下來，也希望媒體避免過度報導犯罪行為人的種種，不值得、不應該也不必要。

行政院發言人李慧芝主持院會後記者會轉述，面對1219台北隨機襲擊事件，院長卓榮泰請內政部及交通部全面檢討事件發生始末，檢討、提高各項安全措施。

內政部長劉世芳表示，除指示警政署除持續釐清犯罪動機、背景清查、資金來源及犯罪工具等偵查作為外，網路恐嚇事件部分，統計自114年12月20日至12月25日12時止，迄今計偵辦94件，已查緝13件12人，其中羈押4人；相關涉嫌之境外IP資訊，持續透過跨境合作，追查幕後不法分子。

劉世芳指出，為維護跨年晚會及元旦升旗典禮等活動安全，警政署要求各警察機關，事前落實現地勘察、加強場地偵檢，事中劃分責任區域、預置特勤警力，預擬防踩踏及疏散動線等作為，遇有突發狀況，立即實施交通管制、人群疏散，搶救傷患及逮捕緝凶等應變作為，以確實防制各項治安事故之發生及維護交通秩序。動員警力8069人、民力2792人，維持秩序與為民服務。

針對本次跨年晚會及元旦升旗活動，警政署成立指揮所及緊急應變小組，全程掌握督導各縣市警察局做好維安工作，並加強事前狀況演練、查辦網路恐嚇、運用民力協勤及示警通報機制等作為，落實精進維安措施，全面強化應變韌性，絕不容許任何暴力行為挑戰法治底線，保護國人安全，確保活動順遂，讓民眾能平安迎接嶄新一年。

除了記取教訓外，卓榮泰也認同台北市長蔣萬安提出的不再提及不法行為人的名字，讓時間淡忘，不要重複不斷想起，也不要讓更多人來模仿，社會才能安定下來，也希望媒體避免過度報導犯罪行為人的種種，不值得、不應該也不必要。