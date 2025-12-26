板橋氣爆炸爛2、3F！新北土木技師公會曝「建物結構安全鑑定成果」

▲ 板橋府中商圈定食8氣爆，內部慘況曝光。（圖／新北市府提供，下同）

記者陸運陞、戴若涵／新北報導

新北市板橋區重慶路（府中商圈）定食8餐廳，8日凌晨發生嚴重氣爆，現場2、3樓嚴重受損。新北市土木技師公會案發過後緊急派員前往現場勘查，26日建築物結構安全鑑定成果出爐，新北土木技師公會說明，整體安全結構採取必要的結構不強後，建築物仍能恢復本來的抗震能力。

新北市土木技師公會指出，針對整體安全結構，參酌內政部頒布「建築物耐震能力詳細評估」之方法，本建築物原設計可承受地震之震度為4 級至5 級強，受氣爆事件損傷2至3樓局部結構後之抗震能力降為原本的96.9%，仍能承受之震度為4級至5級強；未來採取必要之結構補強後，建築物仍能恢復原本之耐震能力。

▲板橋氣爆氣爆當時現場畫面曝光。（圖／記者陳以昇攝）

另外，土木技師公會表示，該建物地下室多為既有的混凝土構造龜裂或瑕疵，應非屬氣爆事件所致；一樓多為玻璃門窗毀損，目視檢查並無明顯之結構體損傷，建議可開放供設施清理或修繕作業。

至於案發的2樓，土木技師工會說明，於氣爆事故點之RC外牆全數毀損並已拆除，RC樑(3F)與樓版(3F)均有明顯開裂損壞，建議該區域需暫時封閉、並進行修復補強，其餘區域可開放供設施清理或修繕作業；三樓於氣爆事故點正上方的樓板有明顯損壞情形，需經重新修復後才可進出使用，其餘區域可開放供設施清理或修繕作業；4樓以上至9樓處，多為門扇、窗戶之變形或破損，若經修繕後搭配機電設施與消防設備檢修無虞後，建議可正常使用。