社會 社會焦點 保障人權

板橋氣爆炸爛2、3F！新北土木技師公會曝「建物結構安全鑑定成果」

▲▼ 板橋府中商圈定食8氣爆，內部慘況曝光。（圖／新北市府提供，下同）

▲ 板橋府中商圈定食8氣爆，內部慘況曝光。（圖／新北市府提供，下同）

記者陸運陞、戴若涵／新北報導

新北市板橋區重慶路（府中商圈）定食8餐廳，8日凌晨發生嚴重氣爆，現場2、3樓嚴重受損。新北市土木技師公會案發過後緊急派員前往現場勘查，26日建築物結構安全鑑定成果出爐，新北土木技師公會說明，整體安全結構採取必要的結構不強後，建築物仍能恢復本來的抗震能力。

新北市土木技師公會指出，針對整體安全結構，參酌內政部頒布「建築物耐震能力詳細評估」之方法，本建築物原設計可承受地震之震度為4 級至5 級強，受氣爆事件損傷2至3樓局部結構後之抗震能力降為原本的96.9%，仍能承受之震度為4級至5級強；未來採取必要之結構補強後，建築物仍能恢復原本之耐震能力。

▲▼板橋定食8餐廳發生氣爆。（圖／記者陳以昇攝）

▲板橋氣爆氣爆當時現場畫面曝光。（圖／記者陳以昇攝）

另外，土木技師公會表示，該建物地下室多為既有的混凝土構造龜裂或瑕疵，應非屬氣爆事件所致；一樓多為玻璃門窗毀損，目視檢查並無明顯之結構體損傷，建議可開放供設施清理或修繕作業。

至於案發的2樓，土木技師工會說明，於氣爆事故點之RC外牆全數毀損並已拆除，RC樑(3F)與樓版(3F)均有明顯開裂損壞，建議該區域需暫時封閉、並進行修復補強，其餘區域可開放供設施清理或修繕作業；三樓於氣爆事故點正上方的樓板有明顯損壞情形，需經重新修復後才可進出使用，其餘區域可開放供設施清理或修繕作業；4樓以上至9樓處，多為門扇、窗戶之變形或破損，若經修繕後搭配機電設施與消防設備檢修無虞後，建議可正常使用。

更多新聞
新北公寓瓦斯外洩氣爆　男燙傷送醫

新北公寓瓦斯外洩氣爆　男燙傷送醫

新北市泰山區今（23日）晚間發生瓦斯氣爆意外，泰林路二段一處公寓4樓突然發出巨大爆炸聲響，37歲的越南籍范姓男子在洗澡時，因瓦斯外洩，導致在使用熱水器時，點火引爆，造成他全身16%的燒燙傷。警消獲報趕抵時，現場雖無火勢，但受傷男子因劇烈疼痛不斷哀嚎，救護人員已緊急將其送往林口長庚醫院救治。

北市士林區晚間氣爆！4人受傷送醫

北市士林區晚間氣爆！4人受傷送醫

全國第一！新北非營利幼兒園再+4

全國第一！新北非營利幼兒園再+4

終結賠售慘況！新板豪宅帝王戶售出　屋主抱11年獲利4千萬

終結賠售慘況！新板豪宅帝王戶售出　屋主抱11年獲利4千萬

板橋男酒後「走路遭撞」　拔刀猛刺對方濺血送醫

板橋男酒後「走路遭撞」　拔刀猛刺對方濺血送醫

