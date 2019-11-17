萬人擠爆北平東挺小英　卓榮泰：只有團結一條路！用選票教訓百年國民黨

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統立委大選倒數54天，總統蔡英文17日上午正式宣布副手是前行政院長賴清德，民進黨最強組合「蔡賴配」正式成軍。蔡英文下午於台北市北平東路進行全國競選總部成立大會，賴清德將首度以副手身分與小英合體。活動剛開始北平東路就被萬人擠爆，民進黨主席卓榮泰致詞時開嗆，國民黨對手韓國瑜一連串荒唐行為令人無法想像。他喊話支持者，「我們人民只有選票，可以教訓這個百年的老黨」。





▲蔡英文全國競選總部成立大會。（圖／記者蔣婕妤攝）

卓榮泰表示，去年1124民進黨走到很深的谷底，要感謝支持者在兩次立委補選給民進黨力量，讓民進黨有勇氣再站起來，整整86天的初選，也讓大家知道，要更珍惜台灣的民主，要更加團結，「我們做到了！」他說，明年1月11日民進黨有勇氣要再一次接受人民的檢驗。

卓榮泰提到，香港今年爆發反送中運動，讓全世界看到一國兩制是一場大騙局，我們要告訴全世界，台灣是自由的第一線，台灣是民主的希望。

▲卓榮泰。（圖／記者周宸亘攝）

卓榮泰批評，國民黨的韓國瑜今年三月進入中聯辦，接著一連串荒唐令人無法想像的行為，接受國民黨提名後，一直練笑維，不斷講謊話，國民黨題出的不分區名單可以對中國大陸交心，卻不能向台灣人民交代，所以政黨票一定要投給台灣。

卓榮泰喊話支持者，不論中國大陸何時出手，我們只有自己救自己，不論對手如何頑強，民進黨只有團結一條路，「不論國民黨提出任何親陸手法，我們人民只有選票，可以教訓這個百年的老黨，讓台灣人站起來。」

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▼蔡英文成立全國競總。（圖／記者張一中攝）