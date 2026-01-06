　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌曾建議參選2026　陳佩琪直言無力承擔：需要我助選義不容辭

▲陳佩琪。（圖／記者周宸亘攝）

▲陳佩琪。（圖／記者周宸亘攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨積極布局2026選戰，民眾黨主席黃國昌5日更透露，自己有跟柯文哲建議過陳佩琪有沒有可能「去選某個地方」？因為陳佩琪會贏，別人不會贏。對此，陳佩琪今（6日）回應，知道民眾黨有鼓勵她去選舉的聲音，不過體力和精神狀態實在無力承擔。但從2024年9月就已經加入終身黨員了，黨公職候選人若有需她幫忙站台助選的，經黨部評估、合適她去的，一定義不容辭。

黃國昌接受節目「誰來早餐」專訪談到2026選戰，他透露，陳醫師的狀況比較特殊，自己有跟柯文哲建議過陳佩琪有沒有可能「去選某個地方」？當時柯文哲表示「不要啦」，因為陳佩琪很辛苦，家裡面的事情已經承受很大壓力。

主持人也追問「考量的理由是什麼？屬意的縣市是哪裡」？黃國昌表示，自己跟柯文哲開這個口的時候是很不好意思，因為陳佩琪會贏，別人不會贏，只有她會贏，因為沒有後面了，縣市就不要談了。

對此，陳佩琪也回應，知道民眾黨有鼓勵她去選舉的聲音，不過體力和精神狀態實在無力承擔。

陳佩琪表示，但從2024年9月就已經加入終身黨員了，黨公職候選人若有需她去幫忙站台助選的，經黨部評估、合適她去的，她一定義不容辭。

陳佩琪強調，現在全心全力放在照顧先生的生活和健康上，每每聽人說他氣色好多了，就感到很欣慰。

另外，陳佩琪也表示，現在每天除了勤找工作外，最重要的事就是努力練英文，最近護照過期，也去申請新的了，其餘時間就是積極把口才練好，小兒科、少子化下，找工作也不易，人生剩下的時間就是把先生柯文哲遇到的司法奇蹟，講到天涯海角、講到自己進棺材的那一刻。

▼黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

陳佩琪黃國昌柯文哲2026大選民眾黨

