　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最後1天！「載具多1動作」發票爽領700元　一票果粉才知：真的中獎

▲千元鈔、鈔票（圖／ETtoday資料照）

▲App Store雲端發票記得新增「跨境電商電子郵件」，才會自動對獎。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

真的中獎了！一名女網友熱心分享，她發現要在發票載具新增「跨境電商電子郵件」，Apple買的遊戲、iCloud、Netflix發票才會自動兌獎，也因為這重要1步驟讓她意外爽中700元。文章曝光後，超多網友驚呼，差點與財神爺錯過，「歸戶+1，30元的iCloud發票中過500元」、「中200+800元太感謝了」。

一名女網友在Threads表示，日前發現App Store雲端發票居然不會自動兌獎，原來是少了新增「跨境電商電子郵件」的重要動作，結果歸戶完畢後她竟爽中700元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO提醒，如果有購買Netflix、Spotify、遊戲、iCloud的人，要趕緊檢查一下，尤其今（5日）是114年7至8月發票領取最後一天。

新增載具！多輸入一個信箱就搞定

至於操作步驟也非常簡單，下載財政部的「統一發票對獎」APP，或透過網頁版操作也可以，輸入自己的載具→載具歸戶→新增載具→選取「跨境電商電子郵件」，要輸入Apple帳號的電子郵件，到信箱收取「一次性密碼」並輸入於選項中，送出就成功了。

▲▼ 。（圖／記者劉維榛攝）

▲跨境店商電子郵件，新增操作方式曝光 。（圖／記者劉維榛攝）

一票人真的中了　激動喊：根本天使

實用文章曝光後，一票網友驚見真的中獎了，「感謝您拯救我差點錯過的200元」、「謝謝讓我看到這篇文，中1500元」、「感覺錯失好幾億，還好有刷到你！中200+800元太感謝了」、「謝謝分享！我因此領到200元」、「根本天使來著，中了500元馬上入帳」、「好人一生平安，多了500元」、「感謝！多了2500元，但有一張500元過期」、「歸戶+1，30元的iCloud發票中過500元，開心」。

不少網友則苦笑回應，「好消息成功了；壞消息...還是沒中獎」、「悲劇的是，發現有在載具裡面...都沒中獎」、「我以為我沒用，結果發現一直都有用，但沒中過獎」、「信用卡卡號也可以歸戶喔」、「滿心期待去歸戶，原來已經加了」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 0204 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
彰化「海牛文化」重要推手　「水哥」魏清水病逝享年58歲
拒讓「美國人」接班！84歲中國鞋王拋震撼彈：與兒子兒媳斷絕關
台股攻上3萬點「1檔ETF」竟下跌　回不到發行價！陳重銘：改
陸26歲正妹被男友騙到柬埔寨　雙腿遭打斷丟路邊
台積電貢獻近9成！台股飆漲755點史上第6高　上市櫃1398

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

威力彩狂飆4億！　3生肖被點名「2026年初偏財運迎高峰」

怕孩子輸…完美媽媽「諮商室崩潰」！醫嘆：別信贏在起跑點

入夜強烈冷氣團報到「北東水氣增」　後天轉乾再探7度

旅宿業聘用外籍實習生新規上路　獎助金及津貼比照最低工資

績優社工性侵少女遭送懲戒　衛福部：最重廢止執照

月台下藏滿藍色座椅！網笑稱「朱自清爸爸休息區」　釣出台鐵親回

家屬帶符水來！ICU醫1舉動「解救崩潰的心」暖翻：那是祝福

快訊／6地低溫特報！中南部明上午跌破10度

台中男喝珍奶嗆咳倒地昏迷！裝葉克膜搶命　醫：腦動脈瘤爆了

春節台金第二波加班機1/6開放訂位　金門縣府1/7起受理需求調查

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

開第一槍！禽獸高官性侵少女　林岱樺籲其他受害者出面

「橘色大麵包」占臥推椅不練　店長偷睡中假裝組間休息

大狗和小狗同時搶玩具　體型差距太大根本搶不贏

台南廢棄物起火狂冒黑煙！火勢猛烈延燒工廠　警消急灌救

新北情侶過馬路被剎停機車嚇到　騎士嗆「怎樣？」2男揮拳互告

威力彩狂飆4億！　3生肖被點名「2026年初偏財運迎高峰」

怕孩子輸…完美媽媽「諮商室崩潰」！醫嘆：別信贏在起跑點

入夜強烈冷氣團報到「北東水氣增」　後天轉乾再探7度

旅宿業聘用外籍實習生新規上路　獎助金及津貼比照最低工資

績優社工性侵少女遭送懲戒　衛福部：最重廢止執照

月台下藏滿藍色座椅！網笑稱「朱自清爸爸休息區」　釣出台鐵親回

家屬帶符水來！ICU醫1舉動「解救崩潰的心」暖翻：那是祝福

快訊／6地低溫特報！中南部明上午跌破10度

台中男喝珍奶嗆咳倒地昏迷！裝葉克膜搶命　醫：腦動脈瘤爆了

春節台金第二波加班機1/6開放訂位　金門縣府1/7起受理需求調查

威力彩狂飆4億！　3生肖被點名「2026年初偏財運迎高峰」

西武獅雙王牌今井達也旅美、高橋光成留隊　監督期待新賽季

少女被警告厄運「iPhone秒失竊」　小偷竟是算命師本人

嘉義市推動住家周邊環境清潔　打造友善居住空間

怕孩子輸…完美媽媽「諮商室崩潰」！醫嘆：別信贏在起跑點

入夜強烈冷氣團報到「北東水氣增」　後天轉乾再探7度

嘉義北排水護岸改善工程　強化提升排水安全

「不是每條皺紋都一樣」　醫師提醒治療前先釐清成因

記憶體賺爛！南亞科11月狂賺42.35億　年增率衝破2097%

川普軍事行動完全無法制衡？

【付費解鎖技能】沒食物時水豚毫無反應　聞到食物馬上給握手XD　

生活熱門新聞

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

一票用錯！菜瓜布「綠皮黃海綿」刷餐具GG

最低時薪變196元！飲料店嘆：營業額都不夠

關西機場店鋪「遺失美工刀」！旅客重新安檢　航班取消

估跌破5℃　首波寒流時間曝

元旦過後「運勢翻紅四大生肖」

好市多「會員卡1情況」適用舊會費　網吵翻

最凍探5℃　這波冷到沒完沒了

快訊／今轉雨清晨6.5℃　8級強風要來了

衣服沾到醬油！鼎泰豐店員「秒給神秘小物」污漬沒了

明天停水！7縣市恐斷水9小時

今「小寒」4禁忌　做1事恐衰

北市知名電影院「突宣布熄燈」營業至1／31

估跌破5℃　首波寒流要來了

更多熱門

相關新聞

今截止！7-8月統一發票　6幸運兒消費地點一次看

今截止！7-8月統一發票　6幸運兒消費地點一次看

過就要充公了！2025年7、8月的統一發票兌獎期限於今日截止，財政部提醒，目前仍有2張千萬元、3張200萬元特獎與1張雲端發票專屬100萬元獎項得主仍未現身，逾期未兌領就只能依法充公。

結帳問載具「客人神速1舉動」　店員驚呆！

結帳問載具「客人神速1舉動」　店員驚呆！

Apple尪「打球受傷復健無限輪迴」　她看傻

Apple尪「打球受傷復健無限輪迴」　她看傻

倒數計時！7、8月期統一發票6張大獎沒人領　明年1／5截止

倒數計時！7、8月期統一發票6張大獎沒人領　明年1／5截止

桃園百倍奉還「同1人連中兩獎」！經發局回應了

桃園百倍奉還「同1人連中兩獎」！經發局回應了

關鍵字：

歸戶載具appleiCloud跨境電商電子郵件帳號中獎統一發票

讀者迴響

熱門新聞

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

快訊／韓國民影帝安聖基離世！享壽74歲

快訊／好市多會員費4月起漲至1500元！10年來首度調整

朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

即／綠營女悍將羈押禁見！3連霸前議員涉助理費不法

一票用錯！菜瓜布「綠皮黃海綿」刷餐具GG

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康暖舉曝光！

禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！

最低時薪變196元！飲料店嘆：營業額都不夠

關西機場店鋪「遺失美工刀」！旅客重新安檢　航班取消

委內瑞拉防長：武裝部隊已啟動全面戰備狀態

獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手

更多

最夯影音

更多
胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD
馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面