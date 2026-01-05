最後1天！「載具多1動作」發票爽領700元　一票果粉才知：真的中獎

▲App Store雲端發票記得新增「跨境電商電子郵件」，才會自動對獎。（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

真的中獎了！一名女網友熱心分享，她發現要在發票載具新增「跨境電商電子郵件」，Apple買的遊戲、iCloud、Netflix發票才會自動兌獎，也因為這重要1步驟讓她意外爽中700元。文章曝光後，超多網友驚呼，差點與財神爺錯過，「歸戶+1，30元的iCloud發票中過500元」、「中200+800元太感謝了」。

一名女網友在Threads表示，日前發現App Store雲端發票居然不會自動兌獎，原來是少了新增「跨境電商電子郵件」的重要動作，結果歸戶完畢後她竟爽中700元。

原PO提醒，如果有購買Netflix、Spotify、遊戲、iCloud的人，要趕緊檢查一下，尤其今（5日）是114年7至8月發票領取最後一天。

新增載具！多輸入一個信箱就搞定



至於操作步驟也非常簡單，下載財政部的「統一發票對獎」APP，或透過網頁版操作也可以，輸入自己的載具→載具歸戶→新增載具→選取「跨境電商電子郵件」，要輸入Apple帳號的電子郵件，到信箱收取「一次性密碼」並輸入於選項中，送出就成功了。

▲跨境店商電子郵件，新增操作方式曝光 。（圖／記者劉維榛攝）



一票人真的中了 激動喊：根本天使

實用文章曝光後，一票網友驚見真的中獎了，「感謝您拯救我差點錯過的200元」、「謝謝讓我看到這篇文，中1500元」、「感覺錯失好幾億，還好有刷到你！中200+800元太感謝了」、「謝謝分享！我因此領到200元」、「根本天使來著，中了500元馬上入帳」、「好人一生平安，多了500元」、「感謝！多了2500元，但有一張500元過期」、「歸戶+1，30元的iCloud發票中過500元，開心」。

不少網友則苦笑回應，「好消息成功了；壞消息...還是沒中獎」、「悲劇的是，發現有在載具裡面...都沒中獎」、「我以為我沒用，結果發現一直都有用，但沒中過獎」、「信用卡卡號也可以歸戶喔」、「滿心期待去歸戶，原來已經加了」。