不考慮薪水！什麼工作「事少沒壓力」　網點名1類型：符合所有條件

▲什麼工作是舒服的？（示意圖／ETtoday資料照，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

許多人在職場上追求高薪，但也有些人更重視上班的氣氛、同事是否好相處。近日就有網友好奇，若將薪水因素完全排除，什麼樣的工作才是大眾心中「最舒服」的選項？貼文曝光後，引起討論。

網友想知道什麼工作「無壓力」？

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名網友在Dcard上，以「不討論薪水的話，最舒服的工作有哪些？」為標題發文。他坦言自己見識太淺，難以想像符合多種夢幻條件的職業，因此上網求問。他列出了理想工作的幾個標準，包含不看學經歷、事少、壓力低、非責任制、時數少、準時下班，且不需要負責管理職務。

網友列舒服工作的條件：同事好相處、低競爭

除了工作方面，原PO也繼續列出其他條件，像是整體氣氛愉快、同事好相處、低競爭。他就想知道，如果大家不在意薪水，且必須要做一份工作，會選擇什麼產業或職業呢？

網友覺得「兼職工作」就能符合以上條件

貼文曝光後，馬上就有網友點出，「兼職，想做就做，不爽就直接噴或離職，反正也不用承擔什麼重要的責任」、「找兼職啊，符合你所有條件，每天上班就是坐著吃早餐，忙完事情就可以玩手機了，而且不用扛責任，時間一到就走人」。

另有網友回應，「目前因為工作不知道要做什麼，所以先跑去做保全慢慢思考」、「小說家，當個不用見人的哥布林宅」、「我做小公司的遠端工作，按件計酬，幾乎0社交，線上交辦事務，天天睡到自然醒，壞處是自己負擔電腦電費之類的，然後我現在剛好電腦壞了要自己去修」、「我的工作目前遠端，平常沒什麼事情，上面交待事情再做事，偶爾去公司一趟寄貨拿東西」、「不考慮薪水一定當創作者，寫小說、畫圖、做音樂」。