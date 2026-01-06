　
社會 社會焦點 保障人權

直播中叫工作人員轉鏡頭　網紅「賓賓哥」涉動粗遭起訴

▲賓賓哥遭爆料，涉嫌於處理雲林弱勢個案時，毆打1名老房東。（ETtoday資料照／記者周宸亘攝）

▲賓賓哥遭爆料，涉嫌於處理雲林弱勢個案時，毆打一名老房東。（ETtoday資料照／記者周宸亘攝）

記者游瓊華／雲林報導

以關懷弱勢聞名的網紅「賓賓哥」江建樺，去年到雲林元長鄉協助一名蘇姓個案時，卻因房租與金錢問題，與個案前房東李姓男子爆發衝突，甚至在開直播協商過程中動粗。李男驗傷提告，雲林地檢署日前偵查終結，認定相關證據明確，依傷害罪將賓賓哥起訴，讓原本以行善為出發點的協助行動，最終走上司法程序。

案發於去3月，賓賓哥前往元長鄉為蘇姓個案提供金錢援助，協助處理房租問題，期間曾支付3萬元給李姓前房東。不料事後傳出，蘇姓個案仍被李男要求變賣機車償還欠款，賓賓哥得知後，質疑李男「雙邊收錢」，遂於3月25日中午11時，雙方約定在指定地點協商。

協商當天，賓賓哥全程開啟直播，過程中雙方因租金問題言語交鋒。依直播畫面與起訴書內容，李男質疑賓賓哥「一直騙人」，並嗆聲「今天踢到鐵板」，隨後賓賓哥要求工作人員將鏡頭轉開，畫面外傳出水壺掉落聲響，並疑似發生肢體衝突。

檢方調查，李男指控賓賓哥因談不攏金錢問題，徒手毆打其左臉靠近下巴處，並造成左前臂擦挫傷，經醫院診斷確認，下巴挫傷、左前臂擦挫傷，並提出診斷證明書與傷勢照片佐證，同時提供賓賓哥直播影像作為證據。

賓賓哥在偵訊中辯稱，當時只是拿杯子喝水，與李男仍有距離，僅是手部揮動，對方可能因受驚而後退，杯子倒下才造成碰撞，否認有刻意攻擊行為。不過檢方比對證人說法、影像內容與相關證據，認為賓賓哥確有出手行為。

起訴書也指出，李男另提出一段影像，可聽見賓賓哥提及「那個雲林個案，有沒有打那個阿公，你們就算知道也不能講，我就是有打……」等語，賓賓哥於偵訊時亦坦承該段談話內容。檢方認定其行為已構成傷害罪，依法提起公訴。

▲賓賓哥遭爆料，涉嫌於處理雲林弱勢個案時，毆打1名老房東。（翻攝自抖音）

▲賓賓哥涉嫌毆打房東，遭檢方起訴。（翻攝自抖音）

 

