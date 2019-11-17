快訊／蔡英文「英德配」成軍：不讓國民黨見縫插針！對手用語不堪、不懂民主

▲蔡英文「副總統參選人公布」記者會。（圖／記者莊喬迪攝）

記者蔣婕妤／台北報導

千呼萬喚！綠營最強組合「蔡賴配」終於登場。總統蔡英文挑戰2020連任，17日上午9時正式宣布副手由前行政院長賴清德出任。綠營定調由蔡英文和賴清德組成的最強組合為「英德配」。蔡英文致詞時強調，不能讓國民黨見縫插針，「對手用不堪言語形容我們，我必須要說，國民黨根本不懂民主價值。」

面對2020總統大選，蔡英文17日上午9時舉行記者會，將宣布黨內引頸期盼的最強組合「蔡賴配」，終於要登場。據了解，其實本來規劃在14日上午9點舉行，但卡在不分區立委名單喬不攏，導致時程被迫延期，而選在17日上午宣布。

蔡英文致詞時表示，今天要宣布，邀請賴清德擔任競選搭檔，投入2020總統選舉。她說，賴清德從政多年，歷練完整，有中央和地方的豐富經歷，永遠記得賴清德當年擔任行政院長時，和自己同甘共苦，當時是改革最困難的時候，如今都已經逐漸看到成效。

話鋒一轉，蔡英文痛批國民黨，「我們決定攜手合作，一起為2020大選努力，國民黨對手見縫插針，用不堪言語形容我們，我必須要說，國民黨完全不懂民主價值。」她強調，民進黨黨名正代表民主和進步，不管競爭多激烈，最後都會團結，心中只有一個信念，就是要贏得勝利、守護台灣。

▲▼蔡英文副總統參選人公布。（圖／記者周宸亘攝）



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