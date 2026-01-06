　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國證監會年度任務　首重公司財務造假

▲▼大陸證監會。（圖／翻攝新華社）

▲證監會。（圖／翻攝新華社）

文／中央社

中國證監會召開座談會，強調加強財務造假綜合懲防重點工作。中國證監會從2024年以來累計查辦財務造假案件159起，行政處罰111起，罰沒人民幣81億元（約新台幣364.5億元）。

中國證監會透過微信公眾號表示，「資本市場財務造假綜合懲防體系跨部門工作推進座談會」在5日召開，由證監會黨委書記、主席吳清主持。

最高人民法院、最高人民檢察院、國家發展改革委、公安部、司法部、財政部、中國人民銀行、國務院國資委、稅務總局、市場監管總局、金融監管總局等多個部門代表出席會議。

會議提到，2024年7月5日中國國務院辦公廳轉發中國證監會等部門「關於進一步做好資本市場財務造假綜合懲防工作的意見」以來，持續加大對於財務造假案件查處力道，懲治第三方配合造假、壓實中介機構「看門人」責任，完善常態化、長效化懲防機制。

證監會統計數據資料顯示，證監會自2024年以來，累計查辦財務造假案件159起、行政處罰111起、罰沒金額81億元。對43起案件大股東和實控人追究責任，對配合造假的第三方以行政違法共犯方式嚴懲；向公安機關移送涉嫌財務造假犯罪線索112件，強化對於中介機構的責任追究。

18家嚴重造假公司實質觸及重大違法被強制退市；證監會先後對91家已退市公司立案調查，防止「一退了之」。

會議強調，在「意見」被持續落實情況下，將繼續深化資本市場財務造假綜合懲防體系，證監會將與相關部門增強綜合懲防效率、效果，不斷提升上市公司品質和投資價值，有效保護投資者合法權益。

更多新聞
中國證監會年度任務　首重公司財務造假

中國證監會年度任務　首重公司財務造假

53億私募基金「離奇失蹤」 浙江優策遭「史上最高」重罰1.57億

53億私募基金「離奇失蹤」 浙江優策遭「史上最高」重罰1.57億

大陸證監會浙江監管局近日公佈對浙江優策投資管理有限公司及相關責任人的行政處罰結果，揭露該公司長期存在挪用基金財產、產品資訊造假、實控人身分虛報等系統性違法行為，涉及資金規模高達12.52億元人民幣（約53億元新台幣）。監管調查結果出爐後，這起因巨額資金「離奇失蹤」引發市場震撼的案件，最終以私募行業罕見的重罰與終身禁入市場畫下階段性句點。

陸證監會紀委「大內鬼」遭開除黨籍移送 擅權妄為「失守廉潔底線」

陸證監會紀委「大內鬼」遭開除黨籍移送 擅權妄為「失守廉潔底線」

路透：吳清辭任中國證監會主席

路透：吳清辭任中國證監會主席

陸「癌症早篩第一股」2年玩完 總部人去樓空...實驗室持續拖欠租金

陸「癌症早篩第一股」2年玩完 總部人去樓空...實驗室持續拖欠租金

易會滿被查　陸證監會黨委表態擁護調查大力反腐

易會滿被查　陸證監會黨委表態擁護調查大力反腐

