TPASS恐斷炊！蔣萬安要行政立法好好溝通　許淑華批推卸責任

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

115年度中央政府總預算案持續卡關，目前連委員會審查階段都尚未開始，隨著新年度展開，對於民生政策的影響陸續浮現，TPASS通勤月票就是其一。北市議員許淑華指出，TPASS早已成為延續行政策，去年整體預算約63億，每月支出超過5億，結餘只剩約7億元，這早就算得出來，蔣萬安把焦點放在「行政院要和立法院好好溝通」，根本是推卸責任。

台北市交通局昨日稱因TPASS的中央補助款未入帳，目前以去年剩餘預算撥付，北北基桃地區大批通勤族恐受影響，蔣萬安喊話要行政院與立法院好好溝通。

「蔣萬安為什麼不敢喊支持中央預算？」許淑華說，TPASS已經是「延續型」政策，蔣萬安竟卸責推給中央，把焦點放在「行政院要和立法院好好溝通」。許說，這樣的說法，對市民沒有幫助，只是在推卸責任。

許淑華指出，TPASS去年整體預算約63億，每月支出超過5億，結餘只剩約7億元，這不是今天才知道的事，而是早就算得出來的帳。再者，TPASS已經實施3年，早已是延續型政策，為什麼蔣萬安不早點提出、並支持中央編列預算？

許淑華表示，如果市府現在才說「擔心政策中斷」，那不是中央突然出問題，而是市府沒有做好超前部署。更重要的是，今年台北市應負擔30.22億，其中14.67億本來就該由市府自籌，而這筆預算，市議會已排定在1月底前完成審議，政策實際上可以撐到3月，根本不存在立刻中斷的危機。

「在這樣的情況下，市長卻選擇先對外放話、暗示政策可能受到影響，請問這是在保障市民權益，還是在製造不必要的恐慌？」許淑華說，TPASS 是跨縣市共同分擔、中央協助的政策，地方政府本來就有責任先把該出的錢準備好。市長如果只對上喊話、不對內負責，那只是把治理責任往外推。

許淑華表示，如果中央補助需要立法院溝通，「我也要問一句，為什麼不先找台北市自己的5席立委？」許淑華表示，跨縣市市長通通找一輪，卻不要求自家立委負起責任，這樣的順序，本身就說明了政治算計大於市政擔當。

許淑華接著提到，更關鍵的是，TPASS 不該每年都上演「會不會斷」的戲碼，市長真正該做的，是提出穩定的財源機制、制度化的分攤公式，讓通勤族不用每年為了交通月票提心吊膽，而不是一再用市民的焦慮來當談判籌碼，「我要提醒市長，TPASS 的使用者不是你們這些政客，而是每天辛苦上班、上課、通勤的市民與年輕人」。