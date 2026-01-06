　
政治

TPASS恐斷炊！蔣萬安要行政立法好好溝通　許淑華批推卸責任

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

115年度中央政府總預算案持續卡關，目前連委員會審查階段都尚未開始，隨著新年度展開，對於民生政策的影響陸續浮現，TPASS通勤月票就是其一。北市議員許淑華指出，TPASS早已成為延續行政策，去年整體預算約63億，每月支出超過5億，結餘只剩約7億元，這早就算得出來，蔣萬安把焦點放在「行政院要和立法院好好溝通」，根本是推卸責任。

台北市交通局昨日稱因TPASS的中央補助款未入帳，目前以去年剩餘預算撥付，北北基桃地區大批通勤族恐受影響，蔣萬安喊話要行政院與立法院好好溝通。

「蔣萬安為什麼不敢喊支持中央預算？」許淑華說，TPASS已經是「延續型」政策，蔣萬安竟卸責推給中央，把焦點放在「行政院要和立法院好好溝通」。許說，這樣的說法，對市民沒有幫助，只是在推卸責任。

許淑華指出，TPASS去年整體預算約63億，每月支出超過5億，結餘只剩約7億元，這不是今天才知道的事，而是早就算得出來的帳。再者，TPASS已經實施3年，早已是延續型政策，為什麼蔣萬安不早點提出、並支持中央編列預算？

許淑華表示，如果市府現在才說「擔心政策中斷」，那不是中央突然出問題，而是市府沒有做好超前部署。更重要的是，今年台北市應負擔30.22億，其中14.67億本來就該由市府自籌，而這筆預算，市議會已排定在1月底前完成審議，政策實際上可以撐到3月，根本不存在立刻中斷的危機。

「在這樣的情況下，市長卻選擇先對外放話、暗示政策可能受到影響，請問這是在保障市民權益，還是在製造不必要的恐慌？」許淑華說，TPASS 是跨縣市共同分擔、中央協助的政策，地方政府本來就有責任先把該出的錢準備好。市長如果只對上喊話、不對內負責，那只是把治理責任往外推。

許淑華表示，如果中央補助需要立法院溝通，「我也要問一句，為什麼不先找台北市自己的5席立委？」許淑華表示，跨縣市市長通通找一輪，卻不要求自家立委負起責任，這樣的順序，本身就說明了政治算計大於市政擔當。

許淑華接著提到，更關鍵的是，TPASS 不該每年都上演「會不會斷」的戲碼，市長真正該做的，是提出穩定的財源機制、制度化的分攤公式，讓通勤族不用每年為了交通月票提心吊膽，而不是一再用市民的焦慮來當談判籌碼，「我要提醒市長，TPASS 的使用者不是你們這些政客，而是每天辛苦上班、上課、通勤的市民與年輕人」。

每日新聞精選

01/04 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

TPASS預算卡關「全台20縣市恐斷炊」　公路局坦言：沒有備案

TPASS預算卡關「全台20縣市恐斷炊」　公路局坦言：沒有備案

今年度中央政府總預算案迄今仍在立院卡關，衝擊通勤族常使用的TPASS恐斷炊，即便地方自籌款墊付，預估最多僅能撐到2月底。公路局坦言，若預算案遲遲沒有通過，目前沒有備案，全台20縣市將受到影響。

TPASS恐停擺北北基桃將開會　綠轟蔣萬安甩鍋中央

TPASS恐停擺北北基桃將開會　綠轟蔣萬安甩鍋中央

快訊／蔣萬安宣布北市營養午餐將全面免費！

快訊／蔣萬安宣布北市營養午餐將全面免費！

TPASS恐斷炊藍要中央挹注　林楚茵點36藍委卡預算：作賊喊抓賊

TPASS恐斷炊藍要中央挹注　林楚茵點36藍委卡預算：作賊喊抓賊

在野稱TPASS屬舊計畫總預算仍可動之　綠黨團：科目別不同是新興計畫

在野稱TPASS屬舊計畫總預算仍可動之　綠黨團：科目別不同是新興計畫

關鍵字：

TPASS蔣萬安台北市許淑華

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰
談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

