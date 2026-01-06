　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／宣布北市營養午餐將全面免費　蔣萬安：減輕家庭經濟支出

▲台北市長蔣萬安視察跨年周邊維安。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市長蔣萬安今（6日）主持市政會議時表示，面對少子化的國安危機、高齡社會的轉型壓力，以及教育現場日趨複雜的挑戰，做出三項宣布，首先，台北市營養午餐將全面免費。第二，教育革新三箭，包括導師全面減少一節課，而且提高導師的導師費，全面涵蓋國小、國中以及高中。第三，敬老卡功能升級，將正式把老人健康檢查納入點數扣點範疇，並自1月2日開始，已經開放扣抵聯醫門診掛號費

蔣萬安說，台北市營養午餐全面免費，守護下一代的健康起跑線。首先對於孩子的營養政策始終堅持再苦不能苦孩子，所以2024年底，當中央喊停班班有鮮奶，台北市就決定中央不做，台北做，去年成功推動生生喝鮮奶，今年還要進一步升級為生生喝鮮奶3.0，涵蓋國中生，向下照顧到2歲幼兒，讓台北市2到15歲的孩子在關鍵發育期，都能獲得穩定優質的營養補給。

蔣萬安指出，鮮奶只是第一步，而今天台北市要再向前一大步，他決定台北的孩子從今年起，午餐免費、營養到位，要推動台北市公私立國小、國中營養午餐全面免費，全面免費的營養午餐能幫助每一個孩子，確保營養均衡，真正做到「營養午餐、午餐營養」，還能更進一步推動營養教育以及食農教育。

蔣萬安說，營養午餐不應只是一頓飯，更是平權的重要環節，隨著物價波動，家庭育兒的負擔日益沉重，不希望任何一個孩子因為家庭經濟因素，而在餐桌上感受到差異，希望透過全面免費，以營養午餐平均一餐60到70元估計，能直接減輕家長每年上萬元的經濟支出，更重要的是，由市府統一強化食材溯源與品質管控，解決過去因餐費限制，導致食材選擇受限的問題。

蔣萬安指出第二點，教育革新三箭，回歸教學本位，照顧老師的尊嚴。教育是台北的根基，而老師是教育的核心，目前的教學現場，導師的負擔過重、行政雜務纏身，已經嚴重影響教學品質以及師生關係，首先，導師全面減少一節課，而且提高導師的導師費，全面涵蓋國小、國中以及高中，要把時間還給老師，減去這一個小時的授課，是為了讓老師有更多餘裕觀察孩子的心情變化，進行深度對話以及班級經營。

第二，全面充實並增加學校專責行政人力，並且調高教師兼任行政工作的獎金，讓行政歸行政，教學歸教學，大幅降低老師的兼任行政負擔，讓老師能專注於備課與課堂，找回投入教職的初衷。

第三，全面增加教師心理諮商時數與次數，因為老師的心理健康是學生幸福的基礎。在高壓的教學環境中，市政府必須成為老師的依靠。未來服務據點將從原本5區擴大到12個行政區都設置規劃。免費諮商次數也從6到10次提升到8到12次。透過提供完善的支持體系，讓台北的老師們在充滿正能量的狀態下陪伴孩子。

蔣萬安宣布第三點，是敬老卡功能大升級，敬老卡點數的調整不只是金額的增加，更是服務場景的全面擴張，從1月2日開始已經開放扣抵聯醫門診掛號費。2月，計程車扣抵點數提高到85點。7月開始，每個月點數更從480點調升至600點。今年，市府正式把老人健康檢查納入點數扣點範疇，希望這張卡不只是敬老卡，而是市民的健康生活卡。透過點數扣抵健檢以及醫療費用，鼓勵長者多出門走走，定期健檢，讓健康老化的實踐走在全台最前端。

蔣萬安強調，今天的政策宣布，每一項都需要龐大的預算支撐，更需要各局處打破門戶之見，緊密協作，台北市不需要虛華的口號，需要的是實實在在能解決家長焦慮、減輕老師壓力、給予長者健康樂活的生活環境的具體作為，要求相關局處針對預算撥付、配套措施以及宣導作業，精準對位，即刻落實，讓市民感受到，台北市政府是一個有溫度、有肩膀、更有遠見的團隊。

