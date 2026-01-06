　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

何啟聖宣布參選花蓮縣長　要終結23年「傅崐萁王朝」

▲媒體人何啟聖。（圖／翻攝自臉書／何啟聖）

▲媒體人何啟聖宣布參選花蓮縣長。（圖／翻攝自臉書／何啟聖）

記者柯沛辰／綜合報導

致理科技大學教授、媒體人何啟聖5日宣布參選花蓮縣長，還親赴國民黨副主席兼秘書長李乾龍辦公室遞交參選宣言，強調初衷是「救黨、救花蓮、救民主」，並要求黨內舉辦公平、公正、公開的初選，因為「花蓮不姓傅」，盼終結由傅崐萁夫婦長期把控的「政治王朝」。

何啟聖爭取藍營提名　點名「花蓮王」與23年傅氏王朝

2026花蓮縣長選舉在即，由於現任縣長徐榛蔚已經屆滿，因此親傅的吉安鄉鄉長游淑貞已表態參選，盼延續其地方勢力。如今何啟聖表態爭取國民黨花蓮縣長提名，投下震撼彈，而他也在臉書發出參選宣言，透露參選初衷。

何啟聖表示，在民主時代，一個地方若長期被稱為「王國」，那不是地方榮耀，而是民主恥辱。多年來，花蓮被外界冠上「花蓮王」稱號，但說的不是秀麗山海、璀璨文化，而是一位政治人物傅崐萁。

他在文中指出，傅崐萁與妻子徐臻蔚輪流掌控縣政與政治資源長達23年，縣長、立委、政治影響力彼此接力，形同家族輪替、權力世襲。如今更堂而皇之、毫不避諱地規劃由吉安鄉長游淑貞接班，彷彿花蓮未來只存在於「傅氏王朝」政治家族的行事曆中。

細數傅崐萁爭議：判刑入獄、土地案、善款公款疑雲到假離婚風波

何啟聖認為，強調銳意革新的國民黨，不應對此視如不見更要有人警醒、自覺，「我要站出來挑戰的，不是某一場選舉，是一整個把花蓮關起來的政治結構，我要做的是，打開花蓮，讓陽光照進來。」

他批評，傅崐萁從來不是「偶有爭議」，而是一整套反覆出現、彼此呼應的敗行劣跡。過去，傅曾因內線交易、操縱股市遭判刑定讞並入獄服刑，主政期間又爆發理想大地土地交易的鉅額利益爭議，甚至屢遭質疑將地震重建善款與公款挪作個人政治行銷使用。

在制度邊緣，傅曾以「假離婚」方式進行權力布局，在公共倫理上，又涉及性騷擾女性媒體主管的指控。即便部分案件未獲起訴，但司法結果不等於政治清白，道德責任不會因此消失。更諷刺的是，回到國民黨後，傅在黨中央委員選舉中遭徐巧芯具名檢舉涉及賄選，卻在黨中央曲意維護下不了了之。

黨內同志也稱傅是「國民黨的病毒」　　

這也是為何，黨內同志金溥聰、徐巧芯、鍾沛君等都曾直言傅崐萁是「國民黨的病毒」，這並非辱罵，而是政治判斷。連在黨團幹部交接的公開場合，傅還能以一句「走政治路，沒背個兩三條（案件），不會大尾」來戲謔司法底線、合理化政治不清白，更暴露出一種早已失序的權力價值觀。

何啟聖直言，當一位政治人物可以如此輕率地，把刑事爭議、司法案件，描繪成從政過程中「理所當然的配件」，甚至暗示「沒有這些，反而不夠資格」，那麼這已不是個人修辭的問題，而是政治文化的潰爛。

這樣的話語，實質上是在向社會傳遞一個極其危險的訊息：清廉，不再是基本要求；守法，不再是政治加分；承擔責任，反而成了可被嘲諷的天真。這正是為什麼，傅崐萁不只是爭議人物，而是一種錯誤政治文化的象徵。

要求花蓮縣長公開初選名　游淑貞、張峻等人都應納入競爭

為此，他公開要求國民黨：花蓮縣長提名，必須舉辦公開、公平、具競爭性的初選，不僅納入游淑貞，也納入有意重回國民黨、卻被排斥，而在地方享有聲望的縣議長張峻，以及認同國民黨，願意參選的所有同志，藉此產生真正符合民意的國民黨候選人，才能讓花蓮真正從「人治」走回「民主」，掙脫「傅氏王朝」的掌控，重回花蓮人的手中。

何啟聖坦言，他不是花蓮人，但他要為花蓮站出來，因為去年九二三花蓮重災後，全台各地湧入的救災志工、數以萬計的「鏟子超人」，都用行動證明了一件事，就是花蓮不姓「傅」，不應被一家一室所堰塞，應是花蓮人的花蓮，是台灣的花蓮，是世界的花蓮。

01/03 全台詐欺最新數據

何啟聖宣布參選花蓮縣長　要終結23年「傅崐萁王朝」

何啟聖宣布參選花蓮縣長　要終結23年「傅崐萁王朝」

即／花蓮民宅2F火警！　鄰居抱神像逃命

即／花蓮民宅2F火警！　鄰居抱神像逃命

花蓮市重慶路一處民宅今(5日)下午2時55分發生火警！該棟2層樓民宅不明原因突然起火燃燒，濃煙四竄，附近鄰居見狀連忙抱著自家神明、香爐逃出。消防局獲報趕到現場後隨即拉水線灌救，至於詳細傷亡、起火原因仍有待釐清。

28歲女身上有輪胎壓痕慘死！50歲男友移送

28歲女身上有輪胎壓痕慘死！50歲男友移送

花蓮縣爭取逾8億　投入災後水利重建

花蓮縣爭取逾8億　投入災後水利重建

迎接2026健康新年　花蓮縣政府元旦健走暨升旗活動熱鬧登場

迎接2026健康新年　花蓮縣政府元旦健走暨升旗活動熱鬧登場

台9線死亡車禍！女騎士農會前遭撞噴　傷重不治

台9線死亡車禍！女騎士農會前遭撞噴　傷重不治

