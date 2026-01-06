　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「新戰神」張惇涵再被點名選桃園　凌濤批綠營內鬥如三國殺

記者黃翊婷／綜合報導

行政院秘書長張惇涵先前因舌戰羅智強、翁曉玲、王鴻薇等國民黨立委，被網友封為新一代戰神，甚至被看好有望爭取2026地方選舉桃園市長提名，不過，張惇涵目前並未對此做出任何回應。國民黨桃園市議員凌濤則認為，如今的桃園彷彿一場「三國殺」，「英系燦系逆襲來得又急又兇，賴總統準備好了嗎？」

▲▼立法院司法及法制委員會邀請總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長張惇涵、司法院代理秘書長王梅英、法務部長鄭銘謙就「立法院三讀通過之法律經行政院依中華民國憲法增修條文第3條第2項移請立法院覆議，經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告。（圖／記者湯興漢攝）

▲張惇涵因為一場備詢，被網友封為新一代戰神。（資料照／記者湯興漢攝）

凌濤5日在臉書發文表示，張惇涵日前在立院備詢，被部分媒體稱為「一戰成名」，雖然沒錯，卻也因為一句「小學生都知道少數服從多數」，狠狠打臉總統賴清德，位置反而岌岌可危，「被跳船」機會劇增，索性便以「鄭文燦代理人」同步操作，跳選桃園給自己活路。

總統府副秘書長何志偉盛傳有意爭取民進黨提名，挑戰國民黨籍現任桃園市長張善政的連任之路。凌濤指出，何志偉至今民調未見拉抬，「反而讓民進黨桃園市黨部保守提名議員席次，越選越慌，簡直桃園潘鳳，慘到連張惇涵上一場立法院備詢都可以衝擊初選選情。」

凌濤批綠營內鬥　「桃園宛如三國殺」

「如今的桃園彷彿一場『三國殺』。」凌濤諷刺，何志偉是賴清德的人卻沒有被桃園人買單，就像提斧躍馬出戰的「桃園潘鳳」，不多時就敗下陣來；民進黨立委王義川雖然是正國會代表，卻不認真；而前總統蔡英文再推想想論壇暖身、民進黨立委王世堅說不選市長卻要帶小雞、前總統陳水扁說要開「總統開講」節目等等，「英系燦系逆襲來得又急又兇，賴總統準備好了嗎？」

凌濤直言，張惇涵與何志偉之爭，像是現代版溫酒斬華雄，張光是憑一場備詢就馬上衝擊到何，「當今聖上恐怕坐如針氈，面對黨內各派系挑戰，難以入眠。」

不過，對於外界的紛擾、猜測，張惇涵、何志偉目前均未做出相關回應。

張惇涵打臉賴總統一戰成名恐「被跳船」 「鄭文燦代理人」選桃園意外成英燦系逆襲 媒體標題指稱行政院秘書長張惇涵「一戰成名」暖身民進黨桃園市長提名，外界黑人問號，到底是哪一戰？原來是張惇涵立院質詢大喊「小學生都知道少數服從多數」，狠狠打臉賴清...

凌濤發佈於 2026年1月4日 星期日
