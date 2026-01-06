美麗島民調／2026新竹縣長支持誰？　徐欣瑩37.2%小勝鄭朝方2.1百分點

▲鄭朝方、徐欣瑩。（圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

《美麗島電子報》5日公布最新「2026新竹縣長選舉可能人選支持度民調」，結果顯示，若是國民黨徐欣瑩對決民進黨鄭朝方，有37.2%支持徐欣瑩、35.1%支持鄭朝方；若是國民黨陳見賢對決民進黨鄭朝方，有38.3%支持鄭朝方、33.3%支持陳見賢。另外，詢問民眾「下屆新竹縣長選舉哪個政黨對未來發展可能比較好」，結果顯示，有41.6%支持給國民黨繼續做縣長，31%支持換成民進黨做做看。

26.7%認為總統和行政院長可以決定要不要接受立法院法律，60.0%認為不可以。另外，針對「大法官評價」，結果顯示，有24.7%民眾表示相信，比2024年7月減少11.3個百分點，另外，有59.9%不相信，比2024年7月增加8.4個百分點，

誰適合擔任下屆新竹縣長

針對2026新竹縣長選戰，《美麗島電子報》調查，詢問民眾「以您的印象和判斷來講，以下這幾位適不適合擔任下一屆新竹縣長」，結果顯示，有43.8%認為是民進黨的鄭朝方，39.9%認為是國民黨的徐欣瑩，27.7%認為是國民黨的陳見賢，未明確回答得有29.7%。

國民黨徐欣瑩對決民進黨鄭朝方

《美麗島電子報》調查，詢問民眾「如果國民黨徐欣瑩和民進黨鄭朝方競選新竹縣長，您會投給誰」，結果顯示，有37.2%支持國民黨的徐欣瑩，35.1%支持民進黨的鄭朝方，8.7%認不投票、投廢票，未明確回答得有19%。

▼《美麗島電子報》「2026新竹縣長選舉可能人選支持度民調」。（圖／美麗島民調提供,，下同）

國民黨陳見賢對決民進黨鄭朝方

《美麗島電子報》調查，詢問民眾「如果國民黨陳見賢和民進黨鄭朝方競選新竹縣長，您會投給誰」，結果顯示，有38.3%支持民進黨的鄭朝方，33.3%支持國民黨的陳見賢，9.3%認不投票、投廢票，未明確回答得有19.1%。

新竹縣長楊文科施政滿意度

針對楊文科施政7年滿意度，結果顯示，有58.4%滿意，其中14.2%很滿意、44.2有點滿意，另外有31.4%不滿意，其中11%很不滿意、20.4%有點不滿意。

下屆該給國民黨繼續做或是換成民進黨

《美麗島電子報》調查，詢問民眾「請問，您覺得下一屆新竹縣長選舉可以給國民黨繼續做縣長、或是可以換成民進黨做做看，對新竹縣未來的發展可能比較好」，結果顯示，有41.6%支持給國民黨繼續做縣長，31%支持換成民進黨做做看，未明確回答得有27.4%。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2025年12月30至2026年1月2日，調查範圍新竹縣，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式。其中樣本規模成功完訪1068人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。