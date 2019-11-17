快訊／蔡英文交付賴清德重要任務：國會過半、全力衝刺立委選情！

記者呂欣玫／綜合報導

2020總統立委大選倒數54日，爭取連任的總統蔡英文17日在台北暨全國競選總部召開記者會，宣布副手是前行政院長賴清德，眾所矚目的最強組合「蔡賴配」正式成軍，將迎戰國民黨韓國瑜與張善政組成的「韓張配」。蔡英文致詞時表示，要交付賴清德一個重要的任務，拜託他跟我分進合擊，全力衝刺立委選情，把所有支持改革的力量凝聚。

蔡英文提到，今天她跟賴清德決定攜手合作，一起為2020年大選努力，國民黨對手見縫插針，用不堪語言形容他們，國民黨完全不懂民主的價值和團結意義，民主當然有競爭，競爭當然是為了進步，我們團結在壯大台灣，競爭讓我們更強大，讓我們攜手合作成為最強的組合。

蔡英文也交付賴清德重要任務，「拜託他跟我分進合擊，全力衝刺立委選情，把所有支持改革的力量凝聚。」

綠營最強組合「蔡賴配」早已確定，不過遲遲未等到官方認證。17日上午九點終於由蔡英文與賴清德親自召開記者會，宣布「蔡賴配」成軍。蔡英文台北暨全國競選總部成立大會將在下午2點召開，屆時，賴清德將首度以副手身分與蔡英文站上舞台，以大團結姿態，全面迎戰國民黨。

▲▼蔡英文副總統參選人公布。（圖／記者周宸亘攝）





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