2025年台中測速「桿王」出爐！抓9550件超速進帳1146萬

▲位於西區忠明南路與忠明南路326巷口的「桿王」，2025年共開出9550件超速取締。（圖／警方提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市警局交通大隊公布去年（2025年）台中前10大告發件數測速照相桿，這10支測速照相桿共取締5萬7539張，若以超速最低罰鍰1200元計算，市庫至少進帳超過6904萬元；其中奪冠的為西區忠明南路與忠明南路326巷口設置的測速桿，全年開出9550件，單這支「桿王」就為市庫增加1146萬元收入。

交大表示，中市設有固定式測速照相設備的24個行政區，去年1到10月交通事故死傷人數較前年同期減少2417人，降幅達3.3%，事故防制良好。

交大說，前述24個行政區去年1-10月全般事故主要肇因為「超速行駛」案件較前年同期更大幅減少111件，降幅近5成，顯見測速照相設備設置，能有效減少超速肇事的情形發生。

交大公布2025年取締件數前10名的測速照相桿，依地點、取締件數排序：

（一）忠明南路與忠明南路326巷口（南北雙向）：9550件

（二）旱溪西路一段300號前（成功國小往南）：9459件

（三）中彰快速道路4.8K（南北雙向）：6392件

（四）五權西路二段1001號前（東西雙向）：5151件

（五）向上路三段418號前：4987件

（六）永春南路往888巷口方向：4936件

（七）文心南路近三民西路：4772件

（八）松竹路一段360號前（往環中東路一段方向）：4618件

（九）太原路3段1225號（新平基督長老教會前）：4101件

（十）東山路二段（大坑國小往新社）：3573件

交大指出，市警局設置測速照相的同時，也配合道路主管機關推動道路工程的優化，以達到「預防」與「執法」並重，如於道路劃設「視覺化減速標線」（楔型標線）增加駕駛的視覺壓力，主動降速，並於一般道路需在設備前方100至300公尺前設置「警52」測速照相標誌，而非僅靠測照執法降低事故發生。

交大強調，未來規畫改善交通安全時，會配合道路主管機關設計速率與限速的合理性及重新檢視現有測照執法點，如果經評估後改善措施仍無法有效降低事故風險，才能設置測速照相等科技執法設備。