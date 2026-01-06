　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2025年台中測速「桿王」出爐！抓9550件超速進帳1146萬

▲▼ 。（圖／警方提供）

▲位於西區忠明南路與忠明南路326巷口的「桿王」，2025年共開出9550件超速取締。（圖／警方提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市警局交通大隊公布去年（2025年）台中前10大告發件數測速照相桿，這10支測速照相桿共取締5萬7539張，若以超速最低罰鍰1200元計算，市庫至少進帳超過6904萬元；其中奪冠的為西區忠明南路與忠明南路326巷口設置的測速桿，全年開出9550件，單這支「桿王」就為市庫增加1146萬元收入。

交大表示，中市設有固定式測速照相設備的24個行政區，去年1到10月交通事故死傷人數較前年同期減少2417人，降幅達3.3%，事故防制良好。

交大說，前述24個行政區去年1-10月全般事故主要肇因為「超速行駛」案件較前年同期更大幅減少111件，降幅近5成，顯見測速照相設備設置，能有效減少超速肇事的情形發生。

交大公布2025年取締件數前10名的測速照相桿，依地點、取締件數排序：

（一）忠明南路與忠明南路326巷口（南北雙向）：9550件

（二）旱溪西路一段300號前（成功國小往南）：9459件

（三）中彰快速道路4.8K（南北雙向）：6392件

（四）五權西路二段1001號前（東西雙向）：5151件

（五）向上路三段418號前：4987件

（六）永春南路往888巷口方向：4936件

（七）文心南路近三民西路：4772件

（八）松竹路一段360號前（往環中東路一段方向）：4618件

（九）太原路3段1225號（新平基督長老教會前）：4101件

（十）東山路二段（大坑國小往新社）：3573件

交大指出，市警局設置測速照相的同時，也配合道路主管機關推動道路工程的優化，以達到「預防」與「執法」並重，如於道路劃設「視覺化減速標線」（楔型標線）增加駕駛的視覺壓力，主動降速，並於一般道路需在設備前方100至300公尺前設置「警52」測速照相標誌，而非僅靠測照執法降低事故發生。

交大強調，未來規畫改善交通安全時，會配合道路主管機關設計速率與限速的合理性及重新檢視現有測照執法點，如果經評估後改善措施仍無法有效降低事故風險，才能設置測速照相等科技執法設備。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 2710 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
空腹喝1飲品罹癌機率增　醫警告：正慢慢腐蝕大腸
陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦
快訊／F-16戰機失事「海面閃現火光」畫面曝！
辛柏毅失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手
快訊／F-16意外！失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝
馬斯克AI釀禍了　「一鍵脫衣」功能連前妻都受害

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

F-16戰機失事「海面閃現火光」！即時影像監視器全拍下

快訊／立德股票遭盜賣1.7億　董座、萊力前負責人移送北檢不發一語

F-16飛官失聯！2天前剛度完蜜月回台　疑空間迷向跳傘

快訊／基隆公寓1男遭砍！竟是妻子教唆友人殺夫　3兇嫌抓到了

快訊／桃園某大學生教室上課突昏倒　當場斷氣送醫搶救不治

快訊／汐五高架4車連撞1人受困！賓士休旅慘爛尾...後方大回堵

「跟妳爸說我性侵妳！」台南男大生追不到女同學暴走

快訊／金門大橋疑有人落海　海巡、消防緊急出動船艇搜救中

中國海警今年首闖金門限制水域　海巡「一對一併航」強勢驅離

差1秒就釀悲劇！北投國小前黑車闖紅燈險撞學童　驚險畫面曝

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

下一個委內瑞拉？ 川普點名3國「最好小心點」

開春第一撞現場曝！王陽明開千萬改裝保時捷　一原因追尾前車

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

籲美確保馬杜洛夫婦安全　陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

F-16戰機失事「海面閃現火光」！即時影像監視器全拍下

快訊／立德股票遭盜賣1.7億　董座、萊力前負責人移送北檢不發一語

F-16飛官失聯！2天前剛度完蜜月回台　疑空間迷向跳傘

快訊／基隆公寓1男遭砍！竟是妻子教唆友人殺夫　3兇嫌抓到了

快訊／桃園某大學生教室上課突昏倒　當場斷氣送醫搶救不治

快訊／汐五高架4車連撞1人受困！賓士休旅慘爛尾...後方大回堵

「跟妳爸說我性侵妳！」台南男大生追不到女同學暴走

快訊／金門大橋疑有人落海　海巡、消防緊急出動船艇搜救中

中國海警今年首闖金門限制水域　海巡「一對一併航」強勢驅離

差1秒就釀悲劇！北投國小前黑車闖紅燈險撞學童　驚險畫面曝

安海瑟薇金蛇上身魅力十足　寶格麗蛇鍊墜不到8萬入手

意識形態淪為政治人物算計的權力遊戲

林進砸17萬遊哈爾濱踩雷！住B1房、沒熱水　怒槓導遊遭嗆不男不女

你是真餓還是情緒餓？營養師教你防止情緒暴食5招

躺下腦袋停不下來？先建立5個「睡前儀式」養回好眠品質

F-16戰機失事「海面閃現火光」！即時影像監視器全拍下

辛柏毅疑墜海失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手

VT時雨羽衣宣重磅生日企劃　新曲驚現「媽媽」本尊笑：什麼鬼？

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦：希望多為家庭想想

F-16意外！顧立雄赴空軍司令部下令救援　失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝

林志玲挑戰跳啦啦隊好緊張　後台狂練習…不忘表情管理

社會熱門新聞

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

基隆公寓1男遭砍　3兇嫌抓到了

高院審判長撤銷柯文哲交保！男嗆「7天後回家」下場曝

F-16飛官跳傘失聯！2天前剛度完蜜月

即／爆打國中生前國手身分曝　到案認了揮拳攻擊

即／陳其邁終於說話了　譴責禽獸高官性侵少女

乾冰截肢+電土烤肉　恐怖保險員助詐保　

台中七期虐殺命案主嫌狂問法醫　被法官打斷

快訊／基隆公寓驚傳兇殺！1男遭器械攻擊送醫

晚安小雞快出獄　1原因恐被遣送中國

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

直播中叫工作人員轉鏡頭　「賓賓哥」涉打人被訴

洗錢306億起訴　茗香園冰室老闆500萬交保

強烈冷氣團襲台！台中24小時6人無心跳送醫

更多熱門

相關新聞

東港警推動「屏安同行」護用路人

東港警推動「屏安同行」護用路人

為提升民眾交通安全觀念、降低事故發生風險，東港警分局配合交通警察隊推動「跨域共創．屏安同行」交通安全宣導計畫，深入社區與生活場域，結合在地資源擴大宣導效益。警方透過張貼海報、村里廣播及線上影音等多元方式，提醒民眾遵守交通規則、注意行車安全，期盼將交通安全觀念落實於日常，共同打造安全友善的用路環境。

高雄交警短片警示　無照騎車罰很大！

高雄交警短片警示　無照騎車罰很大！

防制內輪差事故　警加強取締大型貨車違規

防制內輪差事故　警加強取締大型貨車違規

咖啡新星被撞死里長批政策殺人　交通局回應了

咖啡新星被撞死里長批政策殺人　交通局回應了

「慢」才Man 內埔警提醒大學生注意交通安全

「慢」才Man 內埔警提醒大學生注意交通安全

關鍵字：

台中交通測速照相超速罰單交通安全桿王

讀者迴響

熱門新聞

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

快訊／蔣萬安宣布北市營養午餐將全面免費！

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

補教老師「押孤支」　月薪35000翻到破億

打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》收視三連霸

王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚

快訊／F-16意外！飛官疑跳傘逃生下落不明　空軍展開搜尋

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

快訊／群創爆104萬張天量破紀錄　明起列處置

29歲韓星患思覺失調「意外墜落身亡」！

機師薪資單曝光！收入驚人

更多

最夯影音

更多
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰
談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面