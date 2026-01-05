綠委要修兩岸條例　蕭旭岑：若引爆衝突賴可戒嚴停止2028選舉

▲林宜瑾提案修兩岸條例。（圖／林宜瑾國會辦公室提供）

記者郭運興／台北報導

民進黨立委林宜瑾提案修「兩岸人民關係條例」，將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並主張刪除原條文中「國家統一」字眼。對此，國民黨副主席蕭旭岑今（5日）表示，這件事只要過了民進黨團，就不可能善了，後續會被視為法理台獨，就符合大陸動武條件，自己會判斷賴清德是不是希望這件事情發生，兩岸有衝突，因此可以戒嚴、停止2028的選舉。但自己認為美國會出手，叫賴清德去擋下來。

蕭旭岑於節目《嗆新聞》談到綠委提案修兩岸條例表示，自己有兩個判斷，第一個有可能是政治動作而已，為了累積相罵本，認為藍白會擋在程序委員會，就可以每次都出來罵。

蕭旭岑表示，自己比較重視第二個可能性，綠委林宜瑾是賴系立委，當時也有28位立委連署，這不是小數目，是不是有可能唱雙簧，真的要去執行新兩國論，因為修憲太困難，但是修法還是有可能，所以用新兩國論法制化的作法，而且當現在賴政府都可以不鳥立法院三讀通過的法律了，直接執行有何不可？

所以蕭旭岑認為，第一，這個法案即使在立法院沒有通過，也可以開始執行。第二，透過憲法法庭5人幫，用憲法法庭解釋的方式蓋掉憲法問題。

蕭旭岑指出，這件事情還有兩個關卡要觀察，第一，民進黨團總召柯建銘的態度，是否真的讓這個案子由黨團去推動。第二，行政部門的態度，會不會去提一個相對應的修法，這是兩個關卡，目前為止狀況是混沌未明。

不過，蕭旭岑提到，陸委會「凝聚更多共識」的聲明，這句話等於是在打槍這件事情，最重要是要看立法院民進黨立委還在簽署中，黨團會怎麼處理都還需要觀察，但這件事情只要過了民進黨團，就不可能善了。

至於後續會如何發展，蕭旭岑指出，對兩岸關係絕對會帶來衝擊，最後會被視為法理台獨的動作，大陸有個反分裂法，第八條其中就有一項法理台獨就符合動武條件，所以自己會判斷賴清德是不是希望這件事情發生，兩岸有衝突，因此可以戒嚴、停止2028的選舉，這都是有可能發生的。但蕭旭岑強調，自己認為美國會出手，叫賴清德去擋下來。

▼蕭旭岑。（圖／記者林敬旻攝）