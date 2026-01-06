遭中國禁止入境　石平抵台高呼：告訴世界「台灣就是獨立國家」

記者詹詠淇／台北報導

被中國禁止入境的日本維新會參議員石平今（6日）上午搭乘日航JL0097抵達台北松山機場。石平強調，他今天來到台灣就是要證明，中華人民共和國和中華民國完全是兩個不同國家，台灣絕對不是中國的一部分，「台灣就是一個獨立的國家」，而證明「兩岸互不隸屬」的政治宣示，已在他入境的那一瞬間達成，接下來的重點將放在實質交流。

▲日本維新會參議員石平今抵台，宣示他的入境，即證明了「兩岸互不隸屬」。（圖／記者陳家豪攝）

石平在抵達機場大廳時神情愉悅，面對在場媒體與支持群眾展現高度熱情，台灣基進黨、台聯黨、台灣國等政黨和團體的相關人士也到機場迎接石平來台灣。台灣國理事長陳峻涵為石平戴上台灣與日本友好的胸章，石平表示，將在台灣停留4天，在台這4天都會戴著此胸章，表達台日友好的關係。

石平指出，今天做為日本參議員石平踏上台灣國土，他非常高興也非常激動，因為中華人民共和國對他進行制裁，不允許他入中國國境，禁止他入境。

「我今天順利進入台灣的國境，進入中華民國的國境，這就充分說明中華人民共和國和我們中華民國完全是兩個不同的國家，台灣絕對不是中國的一部分」，石平強調，台灣就是台灣，台灣就是中華民國，和中華人民共和國、大陸的中國沒有一毛錢的關係，他今天來到台灣，首先就是要證明這一點，告訴世界，「台灣就是一個獨立的國家」。

談及中國外交部認為石平仇恨的言行不值得一提，石平笑回，他不提就不提唄，他愛提不提，「我無所謂」。

石平也說，證明「兩岸互不隸屬」的政治宣示已在他入境的那一瞬間達成，接下來的重點將放在實質交流。他計畫與台灣各界人士進行廣泛磋商，致力於加強日台雙邊友誼與合作關係，以及如何維護台海和亞洲和平。

石平最後也向台灣民眾表達謝意，期盼此行能取得豐碩成果，並與台灣友人們共度愉快的時光。