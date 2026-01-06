稱慰安婦自願賣淫！韓極右派團體「惡搞銅像」戴口罩　李在明震怒

▲南韓極右傾向公民團體代表金柄憲惡搞慰安婦銅像，不僅戴口罩，更稱其為「醜陋之物」。（圖／翻攝自臉書）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓極右派傾向公民團體「慰安婦法廢止國民行動」代表金柄憲主導多起羞辱慰安婦的活動，包括在象徵慰安婦的和平少女像（銅像）套上口罩或黑布，稱其為「醜陋之物」，甚至公開聲稱日軍慰安婦帶有誘使女性進行性交易的價值觀，光是2024年就發起超過100次挑戰活動，引發社會廣泛譴責，警方已展開調查。

根據韓媒《中央日報》、《韓聯社》，金柄憲及其團體成員多次在南韓全國各地的和平少女像前或慰安婦受害者住所附近進行示威，採取以口罩或黑布遮掩銅像、張貼「拆除」、「醜物」等文字，藉此羞辱慰安婦。他在接受警方調查時表示，他認為日本軍慰安婦是從事性交易的女性，並在社群平台上多次發表挑釁言論。

▲日媒《朝日新聞》向世人揭露日軍二戰不堪的歷史，豈料金柄憲卻前往總部抗議，要求停止關於慰安婦的詐欺行徑。（圖／翻攝自韓網）

除此之外，他更前往日媒《朝日新聞》的總部大樓，稱慰安婦問題是「國際詐欺」、受害者被迫成為慰安婦的說法是「謊言」。

警方透露，自2023年9月接獲相關告訴後，已對金柄憲與參與活動的其他3名成員展開調查，指控其違反《集會及示威法》、毀損財物與侵害名譽等多項罪名。

警方同時針對金柄憲的YouTube頻道和社群發文進行追查，確認其他涉案成員身分。去年10月，金柄憲曾在學校附近的少女像前發起示威，並在社群平台上張貼「在校園豎立慰安婦銅像是教導性交易嗎？」、「詐欺象徵的醜物」等文字，警方因此發出禁止通知，部分行動被迫取消。

▲金柄憲稱，校園前豎立慰安婦銅像是「鼓勵賣淫」的行為。（圖／翻攝自韓網）

金柄憲及其團體的行為也引發政治層面回應。南韓總統李在明今（6）日透過社群平台批評此類示威是「愚昧的名譽侵害」，強調慰安婦問題涉及歷史真相與國際聲譽，不容極右團體以侮辱行動混淆視聽。李在明表示，政府將透過法律途徑及社會監督，保護慰安婦受害者及象徵紀念設施的尊嚴。

據悉，過去金柄憲亦曾因在首爾市恩平區的少女像貼上「撤除扭曲捏造慰安婦真相的醜陋之物」等文字，被法院依《輕罪處罰法》處以10萬韓元罰款。