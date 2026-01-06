憂黃國昌快被抓去關、柯文哲被判10年上　蕭旭岑：未來恐綠白合

▲國民黨副主席蕭旭岑。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席黃國昌「狗仔疑雲」案情又有新發展，週刊今（5日）報導指出，專案小組已約談「凱思國際」負責人李麗娟，李恐列貪汙被告。國民黨副主席蕭旭岑上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪時指出，2026年是賴政府大抓人的一年，2月1日黃國昌就卸下立委身分，因此很可能是第一個被抓的在野黨立委，最近法界盛傳前民眾黨主席柯文哲會被判刑10年以上，屆時民眾黨的權力核心真空，「藍白合」是否還有辦法繼續下去？未來出現「綠白合」都有可能發生。

蕭旭岑說，下個月2月1日黃國昌就卸下立委身分，沒有了國會保護傘，而民進黨又頻頻透過特定周刊放話，鋪陳未來黃國昌不是立委了，相關司法動作就會出來。因此他推斷，黃國昌很可能是第一個被抓的在野黨立委，而且他聽說立法院國民黨團已經在清點會有哪幾個國民黨立委被法辦。

蕭旭岑強調，賴清德罷不掉在野黨立委，就用司法辦人，會以涉犯刑事、「反滲透法」等各種理由抓人，想要重新改變國會席次，這就足以解釋為什麼賴清德在總預算案始終不願意讓步，原因是今年立法院的席次可能改變，但在野黨絕對不能讓賴清德得逞。

蕭旭岑表示，一旦黃國昌不是立委，各種搜索、羈押手段就會出來，民眾黨前後任2位黨主席被調查，這是非常嚴重的事，屆時民眾黨可能群龍無首，最近法界盛傳前民眾黨主席柯文哲會被判刑10年以上，柯文哲參選2028將落空，屆時民眾黨的權力核心真空，「藍白合」是否還有辦法繼續下去？未來是否出現「綠白合」？這些情況都有可能在今年之內發生。