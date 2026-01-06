　
政治

柯建銘罕見出席程委會懇託劉書彬嘸用　「綠白合」仍一場空

記者蘇靖宸／台北報導

針對115年度中央政府總預算案、1.25兆國防特別預算條例，民進黨立法院黨團2日當面懇託民眾黨前主席柯文哲幫忙，更喊出「綠白合」，只是立法院今（6日）程序委員會上，即使「稀客」民進黨總召柯建銘當面再與白委劉書彬交談，仍無法阻止藍白聯手將上述草案列案，待9日立法院會才能確定議程。柯建銘說，只有一句話，好事多磨，繼續努力。

立法院6日程序委員會上，針對第11屆第4會期第17次會議議程，民眾黨立委劉書彬提案議事日程草案報請9日立法院會處理；民進黨團則提議報告事項及質詢事項，依照議事日程草案及增列事項通過，而討論事項方面，按民進黨團羅列的11案處理。依照先提議先處理原則，藍白聯手以10票，勝過民進黨團的9票，通過民眾黨提案。

簡而言之，今天程序委員會結論是，被列入增列事項的行政院版《財劃法》修正案、1.25兆國防特別預算條例，以及民進黨團在討論事項中，提處理民眾黨團針對115年度中央政府總預算案復議案，是否列入9日立法院會議程，都待當天朝野協商結果而定。只是依照近期往例，相關提案預料都將被封殺。

值得注意的是，柯建銘今罕見現身程序委員會。在會議前，柯建銘先與劉書彬交談，待國民黨團書記長羅智強見柯建銘在場，也上前寒暄，並說柯建銘是「稀客」。劉書彬向媒體透露柯建銘與她談論到1.25兆國防特別預算條例，但她向對方重申民眾黨要總統賴清德到立法院進行國情報告的立場。

由於115年度中央政府總預算案因復議案卡在程序委員會，尚未付委審查，以及藍白數次讓1.25兆國防特別預算條例無法排入立法院會議程，柯文哲2日到立法院拜會民進黨團時，柯建銘當面請託柯文哲在總預算案上可以幫忙，民進黨團幹事長鍾佳濱也喊出綠白多合作。只是，藍白卻又在今程序委員會上「蓋牌」議程。

對於今為何到程序委員會？柯建銘受訪說，今天特別來程序委員會是來共襄盛舉，只有一句話，「好事多磨，繼續努力，周五（9日）院會處理」。

不僅如此，藍綠今天在程序委員會上的發言也是一番叫陣。民進黨立委林月琴說，政黨可競爭、可有立場，但總預算審查關乎下一代成長，包括12萬新生兒的第一筆補助，以及TPASS中補助地方政府的75億元，只要付委審查、好好討論就會有錢，而1.25兆國防預算關係到國家安全，時間會成為不可逆成本，呼籲藍白以蒼生為念，預算審議不能拖。

民進黨團書記長陳培瑜也說，大家說總預算沒審很多計畫可做，藍白立委也製造錯假訊息，但新興計畫在總預算沒討論下，行政院主計長已說近3000億的計畫不能動，例如長照補助方面，若總預算未審，科技輔助租借、相關機構補助從12萬提高到18萬、出院準備期從4天縮短至2天甚至0天等，都是國民黨、民眾黨在阻擋。

羅智強則對民進黨表達3個遺憾，第一個遺憾是賴清德不肯兌現競選諾言，針對重大國情到立院進行國情報告並接受質詢；第二個遺憾是賴清德跟行政院長卓榮泰不肯依法編列軍人加薪預算、警消退休保障預算、公教退休保障預算；第三個遺憾，民進黨立委林宜瑾身為賴清德子弟兵，為什麼把「兩國條例」送案後，卻用立可帶塗白？講穿了台獨喊喊、抗中保台很會喊，全國在等林送案卻不敢送。

羅智強也表示，民進黨要審1.25兆軍購，賴清德要兌現承諾到立法院國情報告並接受質詢，「總預算只要不違法，早就在審了」，至於「兩國條例」，拜託民進黨敢做敢當，趕快送程序委員會。

01/04 全台詐欺最新數據

空腹喝1飲品罹癌機率增　醫警告：正慢慢腐蝕大腸
陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦
快訊／F-16戰機失事「海面閃現火光」畫面曝！
辛柏毅失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手
快訊／F-16意外！失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝
馬斯克AI釀禍了　「一鍵脫衣」功能連前妻都受害

柯文哲見柯建銘談總預算　民進黨團喊話：盼成為綠白合起點

前民眾黨主席柯文哲與白委陳昭姿上周五為人工生殖法拜會藍委和民進黨團總召柯建銘、民進黨團，綠營當面呼籲過總預算，柯文哲也認同要處理。外界關注是否成為綠白合契機？民進黨團幹事長鍾佳濱今（6日）喊話，希望未來在柯文哲的影響力下，讓民眾黨和民進黨有進一步合作的可能，而這個合作的起點，希望能從預算審議付委開始討論。

外送員專法三讀！韓國瑜與朝野立委接見工會成員　廖偉翔被讚英雄

聲援等柯文哲爆衝突　林昭印涉《集遊法》不起訴

傳賴、卓擬下鄉宣講總預算　王鴻薇諷：要講就請用功別再自創憲法

總預算案遲未審鄭麗文怪賴清德　民進黨嗆耍嘴皮

