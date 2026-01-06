柯建銘罕見出席程委會懇託劉書彬嘸用　「綠白合」仍一場空

▲柯建銘6日罕見出席立法院程序委員會。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇靖宸／台北報導

針對115年度中央政府總預算案、1.25兆國防特別預算條例，民進黨立法院黨團2日當面懇託民眾黨前主席柯文哲幫忙，更喊出「綠白合」，只是立法院今（6日）程序委員會上，即使「稀客」民進黨總召柯建銘當面再與白委劉書彬交談，仍無法阻止藍白聯手將上述草案列案，待9日立法院會才能確定議程。柯建銘說，只有一句話，好事多磨，繼續努力。

立法院6日程序委員會上，針對第11屆第4會期第17次會議議程，民眾黨立委劉書彬提案議事日程草案報請9日立法院會處理；民進黨團則提議報告事項及質詢事項，依照議事日程草案及增列事項通過，而討論事項方面，按民進黨團羅列的11案處理。依照先提議先處理原則，藍白聯手以10票，勝過民進黨團的9票，通過民眾黨提案。

簡而言之，今天程序委員會結論是，被列入增列事項的行政院版《財劃法》修正案、1.25兆國防特別預算條例，以及民進黨團在討論事項中，提處理民眾黨團針對115年度中央政府總預算案復議案，是否列入9日立法院會議程，都待當天朝野協商結果而定。只是依照近期往例，相關提案預料都將被封殺。

▲柯建銘與民眾黨立委劉書彬交談。（圖／記者蘇靖宸攝）

值得注意的是，柯建銘今罕見現身程序委員會。在會議前，柯建銘先與劉書彬交談，待國民黨團書記長羅智強見柯建銘在場，也上前寒暄，並說柯建銘是「稀客」。劉書彬向媒體透露柯建銘與她談論到1.25兆國防特別預算條例，但她向對方重申民眾黨要總統賴清德到立法院進行國情報告的立場。

由於115年度中央政府總預算案因復議案卡在程序委員會，尚未付委審查，以及藍白數次讓1.25兆國防特別預算條例無法排入立法院會議程，柯文哲2日到立法院拜會民進黨團時，柯建銘當面請託柯文哲在總預算案上可以幫忙，民進黨團幹事長鍾佳濱也喊出綠白多合作。只是，藍白卻又在今程序委員會上「蓋牌」議程。

對於今為何到程序委員會？柯建銘受訪說，今天特別來程序委員會是來共襄盛舉，只有一句話，「好事多磨，繼續努力，周五（9日）院會處理」。

▲民進黨立委林月琴在程序委員會發言。（圖／記者林敬旻攝）

不僅如此，藍綠今天在程序委員會上的發言也是一番叫陣。民進黨立委林月琴說，政黨可競爭、可有立場，但總預算審查關乎下一代成長，包括12萬新生兒的第一筆補助，以及TPASS中補助地方政府的75億元，只要付委審查、好好討論就會有錢，而1.25兆國防預算關係到國家安全，時間會成為不可逆成本，呼籲藍白以蒼生為念，預算審議不能拖。

民進黨團書記長陳培瑜也說，大家說總預算沒審很多計畫可做，藍白立委也製造錯假訊息，但新興計畫在總預算沒討論下，行政院主計長已說近3000億的計畫不能動，例如長照補助方面，若總預算未審，科技輔助租借、相關機構補助從12萬提高到18萬、出院準備期從4天縮短至2天甚至0天等，都是國民黨、民眾黨在阻擋。

羅智強則對民進黨表達3個遺憾，第一個遺憾是賴清德不肯兌現競選諾言，針對重大國情到立院進行國情報告並接受質詢；第二個遺憾是賴清德跟行政院長卓榮泰不肯依法編列軍人加薪預算、警消退休保障預算、公教退休保障預算；第三個遺憾，民進黨立委林宜瑾身為賴清德子弟兵，為什麼把「兩國條例」送案後，卻用立可帶塗白？講穿了台獨喊喊、抗中保台很會喊，全國在等林送案卻不敢送。

羅智強也表示，民進黨要審1.25兆軍購，賴清德要兌現承諾到立法院國情報告並接受質詢，「總預算只要不違法，早就在審了」，至於「兩國條例」，拜託民進黨敢做敢當，趕快送程序委員會。

▼羅智強6日在立法院程序委員會發言。（圖／記者林敬旻攝）