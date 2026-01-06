　
社會焦點

快訊／爆打國中生前國手身分曝　到案認了揮拳：我也受到出場懲罰

記者張君豪／台北報導

北市溜冰協會主辦「假日盃曲棍球全國聯賽」4日舉辦B2冠亞軍賽事，由「桃園哈雷隊」對上「青焰九尾隊」不過比賽過程一名隸屬於青焰九尾隊的28歲前國手，將對方一名國三選手（14歲）壓倒在地並跨坐毆打，過程中朝對方後腦揮了5拳，據了解青焰九尾隊成員都是成年男子組成，陣容中不乏有退役國手、教練、裁判，而「桃園哈雷隊」成員都是國中生。

桃園市議員黃鏡平臉書發文指出「一名28歲的成人選手，還兼任裁判，曾是退役國手，竟然在比賽中，把國中生孩子壓在地上毆打。這不是情緒失控，這是赤裸裸的球場暴力。」更質疑動手的白隊有國手，甚至是教練裁判參賽，卻對國中生下重手毆打「運動家精神在哪裡？」這名遭指控的退役國手就是曾任中華曲棍球代表隊國手黃柏瑞（28歲）。

對此北市警方證實，被打的林姓國中生4日晚間20時許，由其家長出面報案，指控對方穿32號球衣選手以徒手壓制小孩並攻擊後腦勺、頸部，遭毆國中生事後就醫診斷確定腦震盪，家長難忍對方仗著台灣曲棍球國手光環就欺負對手，故出面提告傷害等罪嫌。

▲青焰九尾球員（白衣32號者）疑似情緒失控，將哈雷隊球員（黑衣2號者）推倒在地。（圖／翻攝自YouTube＠Yi-Der Wu）

▲青焰九尾球員（白衣32號者）疑似情緒失控，將哈雷隊球員（黑衣2號者）推倒在地。（圖／翻攝自YouTube＠Yi-Der Wu）

被指控對國中生朝後腦揮拳的前國手黃柏瑞在5日下午，主動到文山區興隆路派出所接受警詢，警方調查發現黃現住桃園地區，4日打曲棍球發生衝突後，他不以為意，直到5日看到新聞報導後才驚覺對方家長提告，因此主動出面到案說明。

黃柏瑞到案向警方表示，打曲棍球發生肢體衝撞他認為是該運動的文化，加上雙方參加公開組賽事，該運動人口不多才會在比賽中遭遇，黃坦承在比賽中有衝撞對方揮拳攻擊，但他也被裁判判決出場「我也受到懲罰」，認為自己行為後續交司法調查釐清，警方偵訊後依涉嫌傷害罪嫌將他函送新北地檢署偵辦。

獨／聖石金業吸血煉金術曝！狂蹭總統、高官...檢警抄扣上億資產

獨／聖石金業公益破滅！涉吸金詐騙數千人...女董座等30人被捕

獨／聖石黃金契約太好賺警察記者都被騙　檢扣勞斯萊斯近10億資產

01/04 全台詐欺最新數據

381 1 2710 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

直播沒戴頭巾！狠父揪2兒子「榮譽處決」18歲女兒
空腹喝1飲品罹癌機率增　醫警告：正慢慢腐蝕大腸
陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦
快訊／F-16戰機失事「海面閃現火光」畫面曝！
辛柏毅失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手
快訊／F-16意外！失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

痛毆國中生後腦　曲棍球前國手慘了

痛毆國中生後腦　曲棍球前國手慘了

台北市溜冰協會主辦的「第51屆假日盃曲棍球全國聯賽」4日晚間發生暴力事件，其中成年男子組「青焰九尾隊」對戰國中生為主「桃園哈雷隊」的賽事中，一名28歲的成人選手疑似情緒失控，在與一名國中球員碰撞倒地後，竟直接跨坐在對方身上朝他後腦猛力揮拳，身分曝光後被發現還是前國手。對此，台北市溜冰協會針對該選手處以「終身不提供服務」，他所屬的球隊也遭禁賽一屆。

曲棍球前國手撲倒國三生「狂揍5拳」　警將通知到案

曲棍球前國手撲倒國三生「狂揍5拳」　警將通知到案

退役國手曲棍球場施暴　狂毆國中生後腦

退役國手曲棍球場施暴　狂毆國中生後腦

新北情侶過馬路被剎停機車嚇到　2男揮拳互告

新北情侶過馬路被剎停機車嚇到　2男揮拳互告

獨／當街踹打陳沂兇嫌落跑被通緝　共犯判9月

獨／當街踹打陳沂兇嫌落跑被通緝　共犯判9月

曲棍球新北地檢署文山二警分局傷害

