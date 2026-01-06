快訊／爆打國中生前國手身分曝　到案認了揮拳：我也受到出場懲罰

記者張君豪／台北報導

北市溜冰協會主辦「假日盃曲棍球全國聯賽」4日舉辦B2冠亞軍賽事，由「桃園哈雷隊」對上「青焰九尾隊」不過比賽過程一名隸屬於青焰九尾隊的28歲前國手，將對方一名國三選手（14歲）壓倒在地並跨坐毆打，過程中朝對方後腦揮了5拳，據了解青焰九尾隊成員都是成年男子組成，陣容中不乏有退役國手、教練、裁判，而「桃園哈雷隊」成員都是國中生。

桃園市議員黃鏡平臉書發文指出「一名28歲的成人選手，還兼任裁判，曾是退役國手，竟然在比賽中，把國中生孩子壓在地上毆打。這不是情緒失控，這是赤裸裸的球場暴力。」更質疑動手的白隊有國手，甚至是教練裁判參賽，卻對國中生下重手毆打「運動家精神在哪裡？」這名遭指控的退役國手就是曾任中華曲棍球代表隊國手黃柏瑞（28歲）。

對此北市警方證實，被打的林姓國中生4日晚間20時許，由其家長出面報案，指控對方穿32號球衣選手以徒手壓制小孩並攻擊後腦勺、頸部，遭毆國中生事後就醫診斷確定腦震盪，家長難忍對方仗著台灣曲棍球國手光環就欺負對手，故出面提告傷害等罪嫌。

▲青焰九尾球員（白衣32號者）疑似情緒失控，將哈雷隊球員（黑衣2號者）推倒在地。（圖／翻攝自YouTube＠Yi-Der Wu）

被指控對國中生朝後腦揮拳的前國手黃柏瑞在5日下午，主動到文山區興隆路派出所接受警詢，警方調查發現黃現住桃園地區，4日打曲棍球發生衝突後，他不以為意，直到5日看到新聞報導後才驚覺對方家長提告，因此主動出面到案說明。

黃柏瑞到案向警方表示，打曲棍球發生肢體衝撞他認為是該運動的文化，加上雙方參加公開組賽事，該運動人口不多才會在比賽中遭遇，黃坦承在比賽中有衝撞對方揮拳攻擊，但他也被裁判判決出場「我也受到懲罰」，認為自己行為後續交司法調查釐清，警方偵訊後依涉嫌傷害罪嫌將他函送新北地檢署偵辦。

