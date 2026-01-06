國寶大師親臨《森動藝起》　東森藏寶閣2026開年首展登場

▲東森藏寶閣《森動藝起 玩玩嘉年華》2026 丙午火馬年開年首展於今（6）日登場，以《靛藍鎏武・美綻雲瓷》為主題，現場湧入數十位眼光獨到的收藏家與藝術家范振金、劉武、張美雲等一起相見歡。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

2026年剛開年，台中麗格就上演一場預示著藝術盛世的陶瓷饗宴！由東森購物「東森藏寶閣」策劃的《森動藝起 玩玩嘉年華》2026 丙午火馬年開年首展於今（6）日登場，以《靛藍鎏武・美綻雲瓷》為主題，現場湧入數十位眼光獨到的收藏家，空氣中瀰漫著驚嘆與讚賞。展覽主角是兩位當代陶藝巨擘—劉武與張美雲。他們窮盡畢生，與火、與土共舞，將千年工藝淬鍊成眼前的絕美篇章，連親臨現場的國寶級陶藝家范振金都為之動容。

國寶大師范振金盛讚東森藏寶閣「成功拉近藝術與大眾的距離」

作為特邀嘉賓，台灣國寶級陶藝家范振金的出席，無疑為這場展覽的藝術高度下了最佳註解。范振金盛讚「東森藏寶閣」打破了藝術高牆，成功「拉近藝術與大眾的距離」，讓珍貴的作品不再遙不可及。

范振金將陶瓷創作比喻為拍電影，是一門需要動用「十八般武藝」的綜合藝術，「劉武與張美雲老師，他們都擁有超過一甲子的深厚陶歷，對原料與技法的掌握，已經到了爐火純青的境界，能將極其複雜的技術內化，以『深入淺出』的方式呈現作品的靈魂。」

▲國寶大師范振金(中)驚豔地表示，在劉武(右)與張美雲(左)的作品中，看見了東方兩千多年來釉上彩與釉下彩的藝術精髓被完整保存並發揚光大，這在當代是極其不易的成就。（圖／記者游瓊華攝）



范振金也預告，他個人集50年功力大成的展覽，將於同年3月21日在國立歷史博物館登場，屆時將如同一本「立體的陶藝教科書」，與大眾分享他如何讓釉藥原料「聽話」的畢生心得。

火中取栗的絕美：張美雲用「唯一」定義亮麗與權威

若說劉武的作品是內斂沉穩的靛藍，那張美雲的創作，便是與之輝映的璀璨華光。首度參加東森藏寶閣聯展的張美雲自信地說，這是她耗時一年多，為2026丙午馬年特別設計的全新力作，作品風格以「亮麗」著稱，一如她活潑開朗的個性。「這次展出的作品，幾乎每一件都是『唯一』的精品！」

這次展覽中的亮點莫過於「有鳳來儀聚寶盆」，顛覆了傳統仕女的柔弱形象，在張美雲作品中的仕女頭戴鳳冠、身繞花中之王－牡丹與鳥中之王－鳳凰，展現出高貴感。

▲「有鳳來儀聚寶盆」顛覆了傳統仕女的柔弱形象，是這次展覽亮點；張美雲強調，釉下彩的亮點，全憑經驗掌控，不是上色就好，而每一件作品都是獨一無二，無法複製。（圖／記者游瓊華攝）



張美雲也在會場上分享創作心法，「畫人最難在眼神，眼神不對，整件作品就毀了。」為此，她巧妙設計了雙面不同的眼神，一側微張顯露氣勢，一側低垂流露柔和，讓權威與溫婉在方寸間達到完美平衡，更使得每一件作品都無法複製。

一件件美麗作品，得來不易，是名副其實的「火中取栗」。張美雲提到，每樣作品需在1250至1280度的高溫中燒製，釉藥的變化充滿未知，「釉下彩的亮點，全憑經驗掌控，不是上色就好。」即使是大師，也常面臨失敗重來的挫折，因此每件成功作品都讓她感動萬分。

張美雲在受訪時，也由衷感謝「東森藏寶閣」提供的平台，讓長年埋首工作室、不擅交際的她，能直接與藏家對話，這份互動不僅是肯定，更是源源不絕的創作靈感。

與火共舞的精密工程：劉武在闇黑與神聖中尋找光芒

備受藏家喜愛的劉武老師再度參與聯展，讓不少藏家興奮不已，其憑藉數十年研發，獨創出「無光釉」與「亮光釉」的結合技法，因兩種釉藥結合時極易產生瑕疵，成為許多創作者不敢觸碰的技術高牆，卻也成了劉武最鮮明的品牌識別。

▲▼為了基督徒藏家，劉武老師帶來全新作品《伯利恆之星》，吸引眾人目光的翅膀，是劉武耗費一整天，全手工雕刻。（圖／記者游瓊華攝）

劉武在此次展覽，他帶來了耗時兩、三年構思的突破之作《伯利恆之星》。為了基督徒藏家，他將天使翅膀與十字架結合，中心鑲嵌施華洛世奇水鑽寓意「一心」，表面更以珍珠彩處理，營造出雲彩般的神聖光暈。

最令人震撼的，是那對全手工雕刻的翅膀，「光刻一對翅膀就要一天以上，整件作品完成需超過三天。」這種堅持賦予了作品獨特的手感溫度，每一道刻痕都是無法複製的虔誠。

另一件作品《心經賜福》則展現了劉武的穩定與專注，作品以穩重的黑色為基調，呈現「佛手」持缽，缽中飛出蝙蝠，象徵「佛陀賜福」，並在聚寶盆曲面上書寫整部《心經》。在黑色底上繪製金色線條，極度考驗眼力與手的穩定度。尤其書寫心經時使用的「黃金水」，未燒前呈深咖啡色，與黑底幾乎融為一體，創作者形同「盲寫」，必須心無旁騖、一氣呵成。

▲藏家們近距離接觸喜愛的藝術家劉武，興奮地發問、並聽著解說。（圖／記者游瓊華攝）



劉武笑著說，為了維持這份穩定，他長年不喝酒，以最自律的狀態，將冰冷的泥土轉化為充滿溫度的藝術珍寶。

已經數不清第幾次參與東森藏寶閣聯展，劉武感性地說，「藝術家的創作動能，很大程度來自收藏家的支持。」正是這份支持，讓他自幼學畫至今，始終能在陶藝之路上不斷挑戰自我。

劉武與張美雲，兩位大師用數十年的歲月，證明藝術不僅是天賦，更是日復一日、與火土為伴的堅持與淬鍊。這場《靛藍鎏武・美綻雲瓷》展覽，不僅是視覺的盛宴，更是一堂關於生命、專注與傳承的感動課程，等待著每一位有緣人親臨鑑賞。

