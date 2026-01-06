親綠粉專曝「應曉薇留言嗆女兒你哪位、提告」截圖　應佳妤怒回擊

▲應曉薇、應佳妤。（圖／記者徐文彬攝）

記者郭運興／台北報導

多個親綠粉專今（6日）貼出一張北市議員應曉薇在社群平台留言「你哪位」、「已提告」的截圖，該截圖回應對象竟是女兒應佳妤，紛紛大酸「媽媽敵我不分」、「提告自己女兒」、「機器人帳號」。對此，應佳妤公布完整截圖回擊，應曉薇其實回應的是網友，應佳妤也表示，好好笑，又在偷換概念，用這種斷章取義的截圖帶風向，媽咪應曉薇就為她應援來留言啊，怎麼了嗎？羨慕她有位很愛她的媽咪嗎？還好32比0，是怎麼用民主立可白也塗不掉的呢。

今日多個親綠粉專、綠營支持者貼出一張應曉薇於社群平台Threads留言回應「你哪位」、「已提告」的截圖，但該截圖應曉薇的回應對象竟是女兒應佳妤，引起熱議，更大酸「媽媽敵我不分」、「提告自己女兒」、「機器人帳號」、「連女兒帳號都不認識」。

▼親綠粉專貼出應曉薇嗆女兒應佳妤截圖。（圖／翻攝Threads）

對此，應佳妤發文公布完整截圖，應曉薇其實回應的是網友，應佳妤也表示，好好笑，又在偷換概念，用民主立可白把前面的資訊塗掉，再用這種斷章取義的截圖帶風向，連做圖美編都省下來了呢

應佳妤表示，媽咪應曉薇就為她應援來留言啊，怎麼了嗎？羨慕她有位很愛她的媽咪嗎？還好32比0，是怎麼用民主立可白也塗不掉的呢。

▼應佳妤公布實際留言截圖。（圖／翻攝自Threads）