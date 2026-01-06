　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國安局：中共軍演對台爭訊逾1.9萬則　著重AI炒作疑美、疑賴論

▲國安局指去年12月29日至今年1月2日，中共傳散於網路社群平台爭訊計1.9萬餘則，炒作疑美、疑軍、疑賴等論調。（示意圖／記者黃克翔攝）

▲國安局指去年12月29日至今年1月2日，中共傳散於網路社群平台爭訊計1.9萬餘則，炒作疑美、疑軍、疑賴等論調。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者蘇靖宸／台北報導

中共上月29日起實施「正義使命-2025」圍台軍演，並於31日宣布各項任務圓滿完成。國安局表示，根據國安情報團隊蒐報，去年12月29日至今年1月2日，中共傳散於網路社群平台爭訊計1.9萬餘則，其中異常帳號計799組，集中在TikTok、Facebook、Threads、X等社群平台，炒作疑美、疑軍、疑賴等論調，這些相較過去軍演，此次尤其著重在運用「AI生成影音」以及「國際外宣」，企圖藉爭訊操作，削弱國人對自我防衛信心，並弱化國際友盟挺台立場。

共軍東部戰區2025年12月29日早7時半宣布實施「正義使命-2025」圍台軍演，並在台灣周邊海域劃設7個實彈射擊區域，其中5個範圍觸及我領海。國防部連兩日開記者會說明軍演狀況，指出共軍30日射擊27枚PCH-191多管火箭彈，彈落在我24海浬線週邊，比過往演習更接近台灣本島；另截至30日對我方的爭議訊息總共有46則，內容最主要是抨擊我方政策及詆毀國軍。

立法院外交國防委員會本週四（8日）將安排國防部、外交部、國家安全局、海洋委員會海巡署報告「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」，國安局相關書面報告今日已送抵立法院。

國安局在報告中指出，去年底中共發動對台「無預警」針對性軍演，具有在國際場域反制民主友盟挺台的政治意圖，且當前中共國內經濟動能疲弱，舉行對台針對性軍演，可將民眾對國內經濟挫折、社會失序等不滿，引導至「抗擊外部勢力干涉」的民族主義情緒，藉以延續去年「紀念抗戰」等3個80週年、《聯大2758號決議》等「一中」敘事，包裝對台軍演行動合理性。

報告中提及，中共運用多元手法進行認知作戰且發動網駭侵擾我政府機構網路。國安局說，演習期間，中共運用官媒渲染、影片剪接、AI 生成造假、盜用帳號、學者附和、網路水軍推播宣傳等手法，擴大爭訊操作；根據國安情報團隊蒐報，去年12月29日至今年1月2日，中共傳散於網路社群平台爭訊計1.9萬餘則，其中異常帳號計799組，集中在TikTok、Facebook、Threads、X等社群平台，炒作疑美、疑軍、疑賴等論調，這些相較過去軍演，此次尤其著重運用「AI生成影音」以及「國際外宣」，企圖藉爭訊操作，削弱國人對自我防衛信心，並弱化國際友盟挺台立場。

國安局也說，中共網軍對我資安侵擾逐年上升，尤其在共軍對我海空侵擾、重要演訓等時機，同步發動網駭攻擊，伺機干擾我資安環境與社會民心。據我國安情報團隊統計，中共網軍鎖定我政府機關網路服務，擴大資安侵擾行動，演習首日侵擾高達約208萬次，較前1日（約154萬次）上升；演習第2日再增至約209萬次，其中以解放軍網軍「APT24」、「BlackTech」最為活躍，凸顯中共藉軍演對我網安侵駭的作模式。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 2710 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直播沒戴頭巾！狠父揪2兒子「榮譽處決」18歲女兒
空腹喝1飲品罹癌機率增　醫警告：正慢慢腐蝕大腸
陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦
快訊／F-16戰機失事「海面閃現火光」畫面曝！
辛柏毅失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手
快訊／F-16意外！失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

辛柏毅疑墜海失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手

F-16意外！顧立雄赴空軍司令部下令救援　失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝

F-16夜航失事！　管碧玲：國防部、海巡、空勤、鄰近貨輪協助搜救

F-16V飛官疑跳傘　搜救機抵達目標區、周邊貨輪助搜救

表態了！將爭取議長連任　謝典霖晚間證實：我不選縣長了

F-16戰機夜航失聯搜救中！柯文哲發文祈禱：盼盡快將飛官帶回

幕後／江啟臣、楊瓊瓔爭台中戰火詭譎　國民黨擬比內參民調解決

快訊／F-16夜航失事！上尉飛官疑跳傘　卓榮泰指示儘速救援

快訊／F-16夜航失事上尉飛官疑跳傘　賴清德下令全力搜救

快訊／F-16意外！飛官疑跳傘逃生下落不明　空軍展開搜尋

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

下一個委內瑞拉？ 川普點名3國「最好小心點」

開春第一撞現場曝！王陽明開千萬改裝保時捷　一原因追尾前車

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

籲美確保馬杜洛夫婦安全　陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

辛柏毅疑墜海失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手

F-16意外！顧立雄赴空軍司令部下令救援　失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝

F-16夜航失事！　管碧玲：國防部、海巡、空勤、鄰近貨輪協助搜救

F-16V飛官疑跳傘　搜救機抵達目標區、周邊貨輪助搜救

表態了！將爭取議長連任　謝典霖晚間證實：我不選縣長了

F-16戰機夜航失聯搜救中！柯文哲發文祈禱：盼盡快將飛官帶回

幕後／江啟臣、楊瓊瓔爭台中戰火詭譎　國民黨擬比內參民調解決

快訊／F-16夜航失事！上尉飛官疑跳傘　卓榮泰指示儘速救援

快訊／F-16夜航失事上尉飛官疑跳傘　賴清德下令全力搜救

快訊／F-16意外！飛官疑跳傘逃生下落不明　空軍展開搜尋

金色三麥日本便宜賣被罵「吃定台灣人」　董事長道歉！官方回應曝

黃仁勳「兆元宴」又要來了！最快1月再訪台灣　3大主要行程曝光

安海瑟薇金蛇上身魅力十足　寶格麗蛇鍊墜不到8萬入手

意識形態淪為政治人物算計的權力遊戲

林進砸17萬遊哈爾濱踩雷！住B1房、沒熱水　怒槓導遊遭嗆不男不女

你是真餓還是情緒餓？營養師教你防止情緒暴食5招

躺下腦袋停不下來？先建立5個「睡前儀式」養回好眠品質

F-16戰機失事「海面閃現火光」！即時影像監視器全拍下

辛柏毅疑墜海失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手

VT時雨羽衣宣重磅生日企劃　新曲驚現「媽媽」本尊笑：什麼鬼？

【這題太難了啦！】小弟弟被問選檸檬還是雅英　秒當機XD

政治熱門新聞

快訊／蔣萬安宣布北市營養午餐將全面免費！

快訊／F-16意外！飛官疑跳傘逃生下落不明　空軍展開搜尋

快訊／外送員保障法三讀通過！每單報酬不得低於45元　強制業者投保

快訊／F-16夜航失事上尉飛官疑跳傘　賴清德下令全力搜救

綠委要修兩岸條例　蕭旭岑：若引爆衝突賴可戒嚴停止2028選舉

美國智庫「中共攻台報告」　解放軍傷亡破10萬、4面向代價慘重

民進黨拍板　賴清德明宣布徵召「牙醫界劉寶傑」戰南投縣長

F-16意外！顧立雄赴空軍司令部下令救援　失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝

快訊／F-16夜航失事！上尉飛官疑跳傘　卓榮泰指示儘速救援

F16V飛官疑跳傘　搜救機抵達、貨輪助搜救

遭中國禁止入境　石平抵台高呼：告訴世界「台灣就是獨立國家」

憂黃國昌快被抓去關　蕭旭岑：未來恐綠白合

何啟聖宣布參選花蓮縣長　要終結23年傅崐萁王朝

謝典霖晚間證實：我不選縣長了

更多熱門

相關新聞

民進黨拍板　賴清德明宣布徵召「牙醫界劉寶傑」戰南投縣長

民進黨拍板　賴清德明宣布徵召「牙醫界劉寶傑」戰南投縣長

各黨積極備戰2026地方大選，民進黨明（6日）將召開民進黨縣市長提名南投記者會，由黨主席賴清德親自宣布，提名徵召新北市牙醫師公會理事長温世政參選南投縣長，為温世政首次在媒體面前亮相。據了解，不少民進黨內人士認為，温世政外型激似資深媒體人劉寶傑。

海巡隊員淪對岸內鬼！賤賣艦艇佈署+飛彈機密

海巡隊員淪對岸內鬼！賤賣艦艇佈署+飛彈機密

馬杜洛事件能嚇阻中共？　陳冠廷曝隱憂

馬杜洛事件能嚇阻中共？　陳冠廷曝隱憂

張惇涵選桃園？　凌濤：賴清德遭英系逆襲

張惇涵選桃園？　凌濤：賴清德遭英系逆襲

黃暐瀚：對異見者往死裡罵做什麼？　所有唱衰美國預測都還沒發生

黃暐瀚：對異見者往死裡罵做什麼？　所有唱衰美國預測都還沒發生

關鍵字：

國安局賴清德中共共軍軍演疑美論疑賴論

讀者迴響

熱門新聞

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

快訊／蔣萬安宣布北市營養午餐將全面免費！

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

補教老師「押孤支」　月薪35000翻到破億

打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》收視三連霸

王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚

快訊／F-16意外！飛官疑跳傘逃生下落不明　空軍展開搜尋

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

快訊／群創爆104萬張天量破紀錄　明起列處置

29歲韓星患思覺失調「意外墜落身亡」！

機師薪資單曝光！收入驚人

更多

最夯影音

更多
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰
談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面