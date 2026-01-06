國安局：中共軍演對台爭訊逾1.9萬則　著重AI炒作疑美、疑賴論

▲國安局指去年12月29日至今年1月2日，中共傳散於網路社群平台爭訊計1.9萬餘則，炒作疑美、疑軍、疑賴等論調。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者蘇靖宸／台北報導

中共上月29日起實施「正義使命-2025」圍台軍演，並於31日宣布各項任務圓滿完成。國安局表示，根據國安情報團隊蒐報，去年12月29日至今年1月2日，中共傳散於網路社群平台爭訊計1.9萬餘則，其中異常帳號計799組，集中在TikTok、Facebook、Threads、X等社群平台，炒作疑美、疑軍、疑賴等論調，這些相較過去軍演，此次尤其著重在運用「AI生成影音」以及「國際外宣」，企圖藉爭訊操作，削弱國人對自我防衛信心，並弱化國際友盟挺台立場。

共軍東部戰區2025年12月29日早7時半宣布實施「正義使命-2025」圍台軍演，並在台灣周邊海域劃設7個實彈射擊區域，其中5個範圍觸及我領海。國防部連兩日開記者會說明軍演狀況，指出共軍30日射擊27枚PCH-191多管火箭彈，彈落在我24海浬線週邊，比過往演習更接近台灣本島；另截至30日對我方的爭議訊息總共有46則，內容最主要是抨擊我方政策及詆毀國軍。

立法院外交國防委員會本週四（8日）將安排國防部、外交部、國家安全局、海洋委員會海巡署報告「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」，國安局相關書面報告今日已送抵立法院。

國安局在報告中指出，去年底中共發動對台「無預警」針對性軍演，具有在國際場域反制民主友盟挺台的政治意圖，且當前中共國內經濟動能疲弱，舉行對台針對性軍演，可將民眾對國內經濟挫折、社會失序等不滿，引導至「抗擊外部勢力干涉」的民族主義情緒，藉以延續去年「紀念抗戰」等3個80週年、《聯大2758號決議》等「一中」敘事，包裝對台軍演行動合理性。

報告中提及，中共運用多元手法進行認知作戰且發動網駭侵擾我政府機構網路。國安局說，演習期間，中共運用官媒渲染、影片剪接、AI 生成造假、盜用帳號、學者附和、網路水軍推播宣傳等手法，擴大爭訊操作；根據國安情報團隊蒐報，去年12月29日至今年1月2日，中共傳散於網路社群平台爭訊計1.9萬餘則，其中異常帳號計799組，集中在TikTok、Facebook、Threads、X等社群平台，炒作疑美、疑軍、疑賴等論調，這些相較過去軍演，此次尤其著重運用「AI生成影音」以及「國際外宣」，企圖藉爭訊操作，削弱國人對自我防衛信心，並弱化國際友盟挺台立場。

國安局也說，中共網軍對我資安侵擾逐年上升，尤其在共軍對我海空侵擾、重要演訓等時機，同步發動網駭攻擊，伺機干擾我資安環境與社會民心。據我國安情報團隊統計，中共網軍鎖定我政府機關網路服務，擴大資安侵擾行動，演習首日侵擾高達約208萬次，較前1日（約154萬次）上升；演習第2日再增至約209萬次，其中以解放軍網軍「APT24」、「BlackTech」最為活躍，凸顯中共藉軍演對我網安侵駭的作模式。