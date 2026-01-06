開紅盤！台北分署今年首場拍賣　遠航MD-83客機320萬拍定

▲行政執行署台北分署6日第3次拍賣遠東航空編號B-28007的MD-83型客機，以320萬元底價拍定。（圖／台北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

行政執行署台北分署今（6日）在2026年首場「123聯合拍賣會」開出紅盤，第3次拍賣遠東航空1架被查封的MD-83型客機，順利以底標320萬元拍定，由1家航太工程公司得標，價款將用於清償遠航積欠的上億元稅費。

行政執行署轄下各分署，今舉辦2026年首場「123聯合拍賣會」，台北分署最有話題性的拍賣物件，就是這架第3次拍賣的MD-83型客機，編號B-28007，底價從最初的450萬元降為320萬元，只有1家航太工程公司以底價投標，順利拍定。

遠東航空2019年底無預警停飛後，民航局與稅捐等機關陸續對遠航催討勞健保欠款、場站費用與罰鍰共上億元，遠航停在國內各機場的多架客機被查封拍賣，台北分署今拍定的客機是其中之一、停放台北松山機場多年，順利拍定不但為這架曾見證台灣航空史的飛機找到新歸宿，也替國庫追回部分欠款。

這是台北分署第2次順利在拍賣會拍定客機，去年（2025年）11月的聯合拍賣會，台北分署以240萬元拍定另1架原屬遠航、第4次拍賣的MD-82型客機，編號B-28017，也由1家航太工程公司得標。

該架飛機曾於2021年被1家精密機械公司透過特別變賣程序，以450萬元買走，價款已用於清償遠航欠款。但精密機械公司將飛機持續閒置在松山機場、積欠逾900萬元場站費用，因而再度被查封拍賣，價款用於清償該公司的欠費。